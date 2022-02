Les déplacements des loups en Allemagne et au Benelux cartographiés

(Belga) L'Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts (INBO) et l'Agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) ont cartographié, en collaboration avec leurs collègues d'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas, la dispersion des loups sur ces territoires, ont annoncé mercredi les deux instances flamandes. Cet outil dynamique permet de se faire une meilleure idée de l'implantation et de l'évolution des territoires de ces canidés au cours des dernières années.

La carte peut également aider à déterminer s'il s'agit d'un individu isolé, d'un couple ou d'une meute. Ses concepteurs espèrent à l'avenir pouvoir élargir le champ des données grâce à une participation des pays voisins comme la France, le Danemark et la Pologne. Les derniers relevés, recueillis en mai 2021, indiquent que 159 meutes, 29 couples et 21 loups solitaires sont établis au Benelux et en Allemagne. (Belga)