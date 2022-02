Hausse des prix à la pompe: comment vous adaptez-vous?

À la pompe à essence, on constate tous les jours l'augmentation du prix de l'énergie. Le prix du diesel a par exemple encore augmenté mardi matin. Quelle est votre réalité et comment est-ce que vous vous adaptez à la situation?

"Si on pouvait rouler à l'eau, ça serait bien", rigole un conducteur à la pompe. C'est un souhait que partagent tous les automobilistes qui font leur plein les yeux rivés sur les chiffres qui défilent. Pas le choix, il faut s'adapter. "On supprime le superflu", indique un homme dont le plein frôle les 100€. "On va supprimer toutes les petites courses qu'on faisait avant, pour un oui ou pour un non."

Christine aussi souffre de la hausse des prix du carburant. "18 litres pour 30€, c'est compliqué", soupire-t-elle. Pour faire face à cette augmentation, elle limite donc ses déplacements. "Je rassemble tous mes achats donc je ne sors pas souvent et je fais tout en même temps."

Le choix de la station-service

Pour certains, la stratégie c'est le choix de la bonne station-service. "C'est une des pompes les moins chères de la région donc je fais quelques kilomètres pour venir faire le plein", explique un automobiliste à une station-service de Marcinelle. Cette entreprise réussit à appliquer des prix concurrentiels en gérant toute la logistique. "On fait tout nous-même de A à Z", explique Laura Lurquin, co-gérante de trois stations-service. "Des chauffeurs vont chercher les produits avec nos camions, on ne passe pas par des intermédiaires."

Cette station-service vend entre 300.000 et 400.000 litres de carburant par mois. La veille des jours où les augmentations sont annoncées, la demande est plus forte.