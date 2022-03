Pénurie de litière et de croquettes chez Lidl: "Comment expliquer ça à mon chat?"

Thomas a poussé le bouton orange Alertez-nous parce que, depuis presque deux mois, il ne trouve plus les produits animaliers qu'il achète d'habitude dans son magasin Lidl. Cela l'oblige à sillonner le Hainaut pour trouver ses croquettes. Rupture de stock? Changement de produits? Aujourd'hui, les choses devraient être revenues dans l'ordre, selon la chaîne de distribution.

Thomas a 29 ans et son chat, Sunny, en a 6. Depuis toujours, Thomas achète les croquettes et la litière de la marque Coshida (appartenant à Lidl) à son joli matou, parce que ce sont "les seules qu’il supporte". Tant mieux, ce sont également parmi les moins chères du marché.

Oui, mais depuis un mois et demi environ, plus de croquettes et plus de litière au Lidl de Manage, où se rend régulièrement Thomas. "Je suis un grand fidèle du magasin!", indique-t-il. Pas de nature râleur, Thomas imagine qu'il s'agit d’une rupture de stock comme cela arrive parfois. Notre chauffeur de bus sillonne alors les Lidl des alentours en quête de croquettes, quitte à faire des dizaines de kilomètres pour son chat. Fayt-lez-manage, Nivelles, Braine-le-Château... Ses produits ne se trouvent nulle part. "Dans le Hainaut, où je vis, il est quasi impossible d’en trouver. J’ai réussi à en acheter à Hamme-Mille alors que je me rendais chez des amis, mais c’était vraiment par hasard." Et ce n’est pas la porte à côté…

"Les animaux sont habitués à leur produits"

Thomas commence donc un peu à s’impatienter. "Si ce n’était que pour moi, je m’en foutrais, j’irais chercher le produit que je veux ailleurs ou chez un concurrent. Mais là, c’est pour mon animal. Comment je peux expliquer ça à mon chat?", argue-t-il au téléphone. "Les animaux sont habitués à leurs produits. Si on change de croquettes ou de litière, ils sont perturbés, ils vomissent, ou vont faire leur besoin à côté car ils ne reconnaissent pas l’odeur de leur litière. Et pour les réhabituer, c’est tout aussi compliqué." Aujourd'hui, Thomas est "embêté".

"Ça traine vraiment trop, là... Même en mars 2020 il n'y avait pas de telle pénurie."

Avant de pousser sur le bouton orange Alertez-nous, Thomas a lui-même mené sa petite enquête. Il a interrogé des vendeurs en magasin. Certains ont répondu que ces manques étaient dus à un changement d’emballage des produits affiliés Lidl. "Les seules fois où j’ai retrouvé Coshida, en effet, l’emballage n’était pas le même. Et c’était plus cher", note Thomas qui a également contacté l’enseigne via sa page Facebook. "Le fournisseur a des soucis de livraison d’emballage", a-t-elle répondu. "Pour le moment, les approvisionnements battent leur plein."

Un simple "petit souci d’approvisionnement"

Que se passe-t-il donc avec les produits Lidl ? Nous avons interrogé la chaîne de distribution. Lidl confirme donc "un petit souci d’approvisionnement en janvier" mais indique que celui-ci a été résolu. “Les litières ont été livrées ce samedi 19 février. Notre fournisseur nous indique qu’une nouvelle livraison est prévue le 25/02.”

Les stocks seraient donc à jour pour la Wallonie et Bruxelles. Concernant les éventuelles modifications d’emballage, notre interlocuteur indique que "le packaging n’a pas changé dernièrement”.