Des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays: "La solidarité citoyenne s'organise à la frontière avec la Pologne"

Les réfugiés ukrainiens affluent dans les pays frontaliers, notamment en Pologne qui annonce en accueillir déjà 115.000. Dans le pays voisin de l'Ukraine, neuf centres d'accueil ont été mis sur pied. Près de la frontière, des bénévoles se relayent pour accueillir ces rescapés et leur apporter à manger.

Nos reporters RTL INFO envoyés sur place, Mathieu Col et Emmanuel Tallarico, ont rencontré plusieurs bénévoles à Berdyszcze. Ils ont notamment parlé à Alina. Elle est moitié ukrainienne et moitié russe, et elle vit en Pologne. "C'est venu d'un coup. Quand vous sentez que vous êtes dans le bon, que vous en avez la possibilité et que vous voyez les infos à la télé, vous y aller tout simplement", nous a-t-elle confié.

Les arrivées se succèdent et c'est à chaque fois la même histoire déchirante. Comme de nombreuses femmes, Svetlana a dû laisser son mari défendre son pays. Nos journalistes lui demandent comment elle se sent. "Pas bien", réagit-elle avant d'essuyer les larmes à ses yeux. Désormais en sécurité, elle est heureuse de pouvoir compter sur la solidarité de ses voisins polonais.

Nous avons également rencontré Oksana. En attendant l'arrivée de ses proches ukrainiens, elle aide les réfugiés déjà arrivés en Pologne. Elle nous montre sur son téléphone des images filmées par son frère en Ukraine: des files de voitures à n'en plus finir.

D'après certains témoignages, il faut maintenant des dizaines d'heures pour pouvoir rentrer en Pologne.

> Les dernières actualités de la guerre en Ukraine

Dans la journée, notre équipe s'est dirigée vers un autre poste de contrôle le long de la frontière, à Zosin. Là aussi, de nombreux ukrainiens cherchent un refuge. "Plus encore qu'à Berdyszcze. Il y a ici des centaines de voitures, des centaines de personnes qui attendent des proches encore bloqués en Ukraine. C'est un site plus au sud, plus proche de la deuxième ville d'Ukraine. Lviv, une connexion directe aussi vers la Pologne pour les habitants de Kiev. Il y a des bus remplis de réfugiés qui passent ce point de contrôle", a commenté Mathieu Col dans le RTL INFO 19H. "C'est vraiment un exode massif auquel on assiste ici. Chaque jour on se dit que ça ne peut pas être pire, et puis chaque jour on doit constater qu'on voit de plus en plus de femmes et d'enfants débarquer avec deux sacs, un bébé et une valise. De plus en plus de gens arrachés à leurs vies, à leur pays, parce que les bombes tombent du ciel plus à l'est".