Guerre en Ukraine: qui est Volodymyr Zelensky, l'humoriste devenu président ukrainien? (vidéo)

A la tête de l'Ukraine, se trouve un président très présent. Depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky communique beaucoup. Bien souvent, il s'adresse à son peuple et à la communauté internationale par le biais des réseaux sociaux.

"J’ai besoin d’armes, pas d’un taxi", aurait répondu le président ukrainien à un responsable des renseignements américains qui proposait de l’exfiltrer. "Je suis là. On ne va pas déposer les armes. On va défendre notre pays", avait par ailleurs exprimé Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur son compte Facebook samedi matin.

Il y a 3 ans, le jour de son élection, il avait promis aux Ukrainiens de "toujours être de [leur] côté". Une promesse tenue de jour comme de nuit. En cravate ou en tenue militaire.

Volodomyr Zelensky est là, tantôt pour encourager son peuple, tantôt pour défier l’ennemi. "Les Ukrainiens font preuve d'un réel héroïsme. L'ennemi a été arrêté dans la plupart des directions", a-t-il affirmé samedi. "Nous n’avons peur de rien ni de personne".

La guerre en cours en Ukraine se livre aussi sur le terrain de la communication. Lorsque la propagande russe lance la rumeur hier d’un président en fuite, Volodomyr Zelensky surgit au cœur de la nuit devant le palais présidentiel. "Le chef de cabinet est là. Le Premier ministre est là. Le conseiller Podoliak est là. Le président est là", avait-il cité en désignant, tour à tour, les membres de son cabinet présents à ses côtés.



Avant d'être président, il était une star du petit écran

Son sang-froid qui impressionne de nombreux dirigeants depuis le début de la crise. Surtout vu le personnage. Car Zelensky, est un humoriste devenu chef de guerre. Star de la télévision, l’homme s’est construit une notoriété et une fortune dans une autre vie.





Hasard ou destin?

L’acteur a notamment incarné un professeur d’histoire devenu malgré lui président de l’Ukraine. Une série télévisée au titre prémonitoire : "Le serviteur du peuple". Aujourd’hui, Zelensky défend sa patrie au péril de sa vie. "D’après les informations que nous avons, l’ennemi m’a désigné comme cible numéro un. Ma famille est la cible numéro deux", a-t-il affirmé dans une autre vidéo.

Sa femme et leurs deux enfants sont toujours en Ukraine. La vie du Président et de ses proches est menacée. La France se dit prête à prendre toutes les mesures pour les secourir. Jeudi soir, par vidéoconférence, Volodymyr Zelensky déclarait à ses homologues européens : "C’est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant".