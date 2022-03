DIRECT - Guerre en Ukraine: l'Europe débloque 450 millions d'euros et va fournir des avions de combat

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, notamment dans la capitale et la deuxième ville du pays, le président ukrainien a confirmé des pourparlers à la frontière avec le Bélarus. Peu après, la Russie a mis en alerte la "force de dissuasion", qui peut inclure le nucléaire. Les États-Unis ont accusé la Russie de fabriquer des menaces. En fin de journée ce dimanche, l'Union européenne a annoncé débloquer 450 millions pour armer l'Ukraine et la volonté de certains pays membres de fournir des avions de combat.

Vous retrouvez d'abord dans notre article un résumé des principales informations à retenir de cette quatrième journée de guerre en Ukraine. Plus bas, vous pouvez suivre le direct des évolutions du conflit.





LE POINT SUR LA GUERRE EN UKRAINE DIMANCHE

Poutine active sa force de dissuasion, qui peut inclure le nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire. Poutine "fabrique des menaces qui n'existent pas", ont réagi les Etats-Unis, dénonçant une escalade "inacceptable". C'est une conduite "irresponsable", a renchéri l'Otan, tandis que l'Ukraine a réaffirmé que, malgré cette nouvelle menace, elle ne "capitulera pas". Pour Berlin, c'est la preuve que l'invasion ne se passe pas aussi bien qu'escompté.

Pourparlers en vue

La présidence de l'Ukraine a indiqué avoir accepté des pourparlers avec la Russie à la frontière avec le Bélarus, près de Tchernobyl, une décision faisant suite à une médiation du président bélarusse Alexandre Loukachenko. La Russie a indiqué qu'ils auraient lieu dès ce dimanche. Le Kremlin avait auparavant proposé comme lieu de rencontre Gomel au Bélarus, mais le président ukrainien avait refusé, le Bélarus servant de base arrière à l'invasion de son pays. "Je dis les choses comme toujours franchement: je ne crois pas trop à un résultat" mais "il faut qu'on essaie", a commenté en fin de journée Volodymyr Zelensky.

D'âpres combats, la deuxième ville du pays secouée

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv (nord-est), est sous le "contrôle total" des forces ukrainiennes, a indiqué dimanche le gouverneur régional, quelques heures après avoir annoncé une "percée" russe et des combats de rue. Auparavant, Volodymyr Zelensky avait indiqué que la nuit de samedi à dimanche avait été "dure" en Ukraine, au quatrième jour de l'invasion par Moscou, des bombardements russes ayant visé selon lui des zones habitées. L'armée russe a reconnu pour la première fois dimanche avoir recensé des "morts" et des "blessés" dans son invasion de l'Ukraine, sans donner de chiffres.

Près de 370.000 réfugiés

Quelque 368.000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis le déclenchement de l'invasion russe jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne, et leur nombre "continue à augmenter", selon les Nations unies et les autorités polonaises. Selon une estimation de l'Onu, l'Union européenne doit se préparer à une crise humanitaire "de proportions historiques" en Ukraine, qui pourrait aboutir à "plus de 7 millions" de personnes déplacées à l'intérieur du pays si l'offensive russe se poursuit. La France portera lundi devant le Conseil de sécurité de l'Onu une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine.

Soutiens et sanctions

Zelensky a salué la formation d'une "coalition" internationale de pays fournissant une aide à l'Ukraine. "Nous recevons des armes, des médicaments, de la nourriture, du carburant, de l'argent. Une coalition internationale forte s'est formée pour soutenir l'Ukraine, une coalition anti-guerre", a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

L'Union européenne a annoncé qu'elle allait financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine, une première pour l'UE. Elle va débloquer 450 millions d'euros pour les armes. Les 27 se sont également mis d'accord dimanche soir, en accord avec le G7, pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe. L'UE a par ailleurs banni de l'Union les médias russes RT et Sputnik et accru les sanctions contre les exportations du Bélarus.

Le Japon s'est joint à la décision des 27 d'exclure des banques russes de la plateforme Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

LE DIRECT SUR LA GUERRE EN UKRAINE:

21h15 - L'Assemblée générale des Nations Unies saisie de l'invasion russe de l'Ukraine

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté dimanche, à la demande des Occidentaux, une résolution convoquant lundi "en session extraordinaire d'urgence" l'Assemblée générale des Nations Unies pour que ses 193 membres se prononcent sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La résolution, portée par les Etats-Unis et l'Albanie, a été adoptée par 11 pays, la Russie a voté contre, les Emirats arabes unis, la Chine et l'Inde se sont abstenus. Aucun veto n'était possible pour cette saisine en vertu du règlement onusien en vigueur.



21h05 - L'UE va fournir des avions de combat et débloque 450 millions d'euros pour armer l'Ukraine

Les Etats membres de l'Union européenne ont décidé dimanche de débloquer 450 millions d'euros pour acheter des armes et les livrer aux forces armées ukrainiennes afin de les aider à résister à l'offensive russe, a annoncé le chef de la diplomatie européenne. "Un accord a été trouvé pour fournir des armements à l'armée ukrainienne pour une valeur de 450 millions et des équipements de protection et du carburant pour 50 millions. Tout cela sera couvert par notre Facilité de paix et notre fonds intergouvernemental. C'est la première fois dans l'histoire que nous allons le faire", a précisé Josep Borrell à l'issue d'une réunion en visio-conférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Des Etats membres de l'Union européenne sont disposés à fournir des avions de combat aux forces armées ukrainiennes, a annoncé dimanche le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a dit avoir besoin d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains états membre disposent de ce genre d'avions et nous allons les fournir avec d'autres armements nécessaires à une guerre", a précisé Josep Borrell à l'issue d'une réunion en visio-conférence avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE, précédé d'un entretien avec le ministre ukrainien.

21h00 - Kiev accuse Moscou de planifier des actes de génocide en Ukraine

Kiev accuse la Russie devant la Cour internationale de justice (CIJ) de planifier un génocide en Ukraine, a annoncé dimanche la Cour, organe judiciaire principal des Nations unies. "Dans sa requête, l'Ukraine accuse également la Fédération de Russie 'de planifier des actes de génocide en Ukraine' et affirme que la Russie 'de manière intentionnelle tue des personnes de nationalité ukrainienne et porte atteinte gravement à leur intégrité physique'", a indiqué dans un communiqué la CIJ, basée à La Haye.



20h55 - Accord politique des 27 pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe

Les ministres européens des Affaires étrangères se sont entendus dimanche, en accord avec les puissances du G7, pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe, a annoncé le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell. "Plus de la moitié des réserves de la Banque centrale vont être paralysées parce qu'elles sont conservées dans des établissements des pays du G7", a précisé M. Borrell, soulignant que l'accord politique des ministres ouvrait la voie à l'adoption formelle et à l'adoption de la mesure d'ici l'ouverture des marchés lundi.



20h14 - Football: la Fifa bannit le drapeau et l'hymne russe de ses compétitions

La Fédération internationale de football (Fifa) a imposé dimanche à la Russie de jouer ses matches sous bannière neutre et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire, suite à l'invasion de l'Ukraine. L'hymne et le drapeau russes seront par ailleurs bannis des compétitions internationales, a annoncé la Fifa, qui se réserve le droit de prendre "des sanctions additionnelles, y compris une exclusion potentielle des compétitions", alors que l'exclusion des Russes du Mondial a été évoquée ces dernières heures, notamment par la Fédération française.



19h30 - L'immense fonds norvégien va se désengager de Russie



Le fonds souverain de la Norvège, le plus grand du monde, va geler ses investissements en Russie et entamer une sortie totale dans le cadre des sanctions contre Moscou pour l'invasion de l'Ukraine. "Le but est de retirer le fonds pétrolier entièrement du marché russe", a déclaré le ministre des Finances. Le fonds pétrolier, qui pèse au total plus de 1.100 milliards d'euros, dispose de participations d'environ 2,7 milliards d'euros en Russie, selon la presse norvégienne. La Norvège, pays non membre de l'Union européenne mais membre de l'Otan, avait annoncé son intention de s'associer aux sanctions européennes visant la Russie.

19h28 - Alexander De Croo estime que les sanctions "auront un impact dévastateur sur l'économie russe"

Invité dans le RTL INFO 19H ce dimanche, le Premier ministre belge a expliqué la méthode occidentale visant à utiliser la force économique plutôt que la violence pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie. "Nous sommes la plus grande force économique du monde. Si on veut prendre des mesures, on le fait avec des mesures économiques. L'impact de ces mesures économiques en Russie sera grave et aura un impact dévastateur sur l'économie russe", a indiqué Alexander De Croo. Retrouvez l'interview complète du Premier ministre dans notre article à ce sujet.

18h35 - "Plus de 7 millions" de personnes seront "déplacées" par la guerre selon un commissaire européenne

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a indiqué dimanche que "selon les estimations, 7 millions d'Ukrainiens vont être déplacés" dans ce pays à cause de l'offensive russe. "Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent européen depuis de très nombreuses années", a-t-il averti.

18h19 - La Suède rompt avec sa doctrine et va livrer des armes antichar à l'Ukraine

La Suède va rompre avec sa doctrine excluant de livrer des armes à un pays en guerre et envoyer 5.000 lance-roquettes antichar à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement dimanche. Cette décision "exceptionnelle" est sans précédent depuis 1939, lorsque la Suède avait assisté la Finlande attaquée par l'URSS, a souligné la Première ministre Magdalena Andersson.

18h05 - Nouvelles sanctions européennes contre le Bélarus

L'UE a décidé dimanche de prendre de nouvelles sanctions contre le Bélarus en interdisant les exportations des "plus importants secteurs économiques" du régime de Minsk, "complice" de l'invasion russe en Ukraine, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les secteurs des hydrocarbures, du tabac, du ciment, du fer et de l'acier sont concernés.

17h51 - L'armée russe reconnaît pour la première fois des "morts et des blessés" en Ukraine

17h50 - L'UE va financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine (von der Leyen)



L'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dimanche. C'est la première fois que l'UE prend une telle décision. "Nous renforçons également nos sanctions contre le Kremlin", selon une déclaration diffusée sur Twitter.

17h45 - Les médias russes RT et Sputnik bannis de l'UE

17h40 - L'Ukraine veut "essayer" de négocier avec les Russes, sans "trop" y croire (Zelensky)

"Je dis les choses comme toujours franchement: je ne crois pas trop à un résultat", mais "il faut qu'on essaie", a déclaré M. Zelensky, le président de l'Ukraine, dans une déclaration vidéo, alors que des pourparlers sont prévus dimanche entre Ukrainiens et Russes à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus. Il a ajouté ne pas vouloir que les Ukrainiens pensent à l'avenir qu'il n'avait "pas essayé d'arrêter la guerre alors qu'il y avait une chance, même petite, de le faire".

17h38 - Ankara reconnaît "l'état de guerre" et pourra bloquer leurs navires

La Turquie a officiellement reconnu dimanche "l'état de guerre" entre la Russie et l'Ukraine ce qui l'autorise, en vertu de la Convention de Montreux de 1936, à limiter l'accès des deux belligérants au détroit des Dardanelles, qui ouvre vers la Mer Noire.

17h35 - L'Union européenne ferme son espace aérien aux avions russes

17h05 - Un important convoi russe avance depuis le sud de l'Ukraine

Les troupes russes renforçaient leur attaque sur Kiev dimanche après-midi, avec une importante colonne de véhicules militaires avançant sur la capitale ukrainienne depuis le sud. C'est ce qu'a indiqué le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denysenko. Jusqu'à maintenant, les Russes attaquaient Kiev plutôt par le nord-ouest et le nord-est.

15h40 - Poutine "fabrique des menaces", dénonce la Maison Blanche

Vladimir Poutine "fabrique des menaces qui n'existent pas", a dénoncé la porte-parole de la Maison Blanche, peu après que Moscou a annoncé mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut inclure le nucléaire. "Il s'agit d'un schéma répété que nous avons observé de la part du président Poutine durant ce conflit, qui est de fabriquer des menaces qui n'existent pas afin de justifier la poursuite d'une agression", a dénoncé Jen Psaki. "A aucun moment la Russie n'a été menacée par l'Otan ou l'Ukraine (...) Nous allons résister à cela. Nous avons la capacité de nous défendre", a-t-elle ajouté.



15h35 - L'annonce de Poutine démontre le "sérieux de la situation" (chef de l'Otan)



Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est montré inquiet après la décision de Vladimir Poutine de mettre en état d'alerte la "force de dissuasion" nucléaire russe. "Cela démontre le sérieux de la situation et pourquoi nous devons vraiment rester unis", a-t-il déclaré dimanche. Il n'a pas donné d'indications sur une éventuelle réaction de l'Alliance à l'annonce de Poutine. Selon l'Otan, il n'existe pas de procédure automatique pour un tel cas de figure. Les décisions de l'Otan doivent être prises au consensus par les 30 Etats membres.

14h47 - L'Ukraine confirme des pourparlers avec Moscou à la frontière ukraino-bélarusse

La présidence de l'Ukraine a indiqué dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie et qu'ils se dérouleront à la frontière avec le Bélarus, près de Tchernobyl, une décision après une médiation du président bélarusse Alexandre Loukachenko. La présidence ukrainienne n'a pas précisé la date de ces pourparlers, mais la Russie a indiqué qu'ils auraient lieu dimanche. Selon Vladimir Poutine, une délégation russe est déjà présente à Gomel.



14h45 - Au moins 100.000 personnes manifestent à Berlin en solidarité avec l'Ukraine

14h21 - La Russie met ses forces nucléaires en alerte

Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire. M. Poutine a justifié cette décision par les "déclarations belliqueuses de l'Otan" envers la Russie. Il a également critiqué les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie pour son invasion de l'Ukraine, selon lui "illégitimes".

13h15 - Poutine accuse l'Ukraine de ne pas "saisir l'opportunité" de pourparlers

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de ne pas "saisir l'opportunité" de pourparlers qu'il veut imposer au Bélarus, pays d'où la Russie a lancé une partie de son invasion de l'Ukraine. "La délégation russe se trouve dans la ville bélarusse de Gomel et est prête à négocier avec les représentants de Kiev", a déclaré M. Poutine lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett, selon un communiqué du Kremlin.



13h05 - Le Portugal et la Roumanie envoient du matériel militaire à l'Ukraine

Le Portugal va livrer notamment à l'Ukraine "des gilets, des casques, des lunettes de vision nocturne, des grenades, des munitions de différents calibres" ou encore des "fusils automatiques G3", précise le ministère de la Défense.



13h00 - Zelensky dit avoir discuté avec le président bélarusse, allié de Moscou

"J'ai discuté avec Alexandre Loukachenko", a indiqué M. Zelensky sur Facebook sans d'autres précisions, alors que la Russie insiste sur la tenue d'éventuels pourparlers dans ce pays qui lui est soumis.



12h55 - Les forces ukrainiennes contrôlent Kharkiv, "éliminent" les troupes russes (gouverneur)

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv (nord-est), est sous le contrôle des forces ukrainiennes, a indiqué dimanche le gouverneur régional Oleg Sinegoubov, quelques heures après avoir annoncé une percée de l'armée russe et des combats de rue. "Kharkiv est sous notre contrôle total" a écrit M. Sinegoubov sur les réseaux sociaux, assurant qu'une "élimination des ennemis dans la ville" était en cours.



12h50 - Le secrétaire d'Etat Mahdi veut une protection automatique pour les réfugiés ukrainiens



Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi, demande un statut de protection automatique pour les Ukrainiens qui fuient la guerre. Il préférerait qu'une telle mesure soit réglementée au niveau européen mais dans le cas contraire, il se dit prêt à créer un statut à part pour la Belgique.

12h42 - Merkel proposée comme médiatrice par l'ex-Premier ministre italien Renzi



L'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi a invité dimanche l'Otan et l'Union européenne (UE) à demander à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel d'agir comme médiatrice dans le conflit russo-ukrainien.



12h40 - Israël va envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé dimanche l'envoi de 100 tonnes d'aides aux civils en Ukraine. Jeudi, son chef de la diplomatie Yaïr Lapid a dénoncé comme une "grave violation de l'ordre mondial" l'invasion russe de l'Ukraine.



12h31 - L'Italie annonce le versement immédiat de 110 millions d'euros à l'Ukraine

L'Italie a versé 110 millions d'euros d'aide au gouvernement ukrainien, "un signe concret de solidarité et de soutien", a annoncé dimanche sur Twitter le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.



12h21 - Le pape demande que les armes se taisent et plaide pour des couloirs humanitaires

12h21 - L'Ukraine a saisi la Cour internationale de Justice contre la Russie (président)



L'Ukraine espère que la juridiction ordonne à Moscou de cesser les hostilités, a annoncé dimanche le président ukrainien. "Nous demandons une décision urgente ordonnant à la Russie de cesser son activité militaire, et nous attendons que les audiences débutent la semaine prochaine", a écrit Volodymyr Zelensky sur Twitter.



12h15 - L'Allemagne va construire deux nouveaux terminaux gaziers en réponse au conflit



Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que deux nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) seront construits en réponse au conflit ukrainien et dans le but de réduire la dépendance de l'Allemagne au gaz russe : à Brunsbüttel et Wilhelmshaven, dans le nord du pays.

11h58 - Des milliers d'Ukrainiens évacuent

Plus de 156.000 personnes venant d'Ukraine sont entrées en Pologne depuis le début jeudi de l'invasion russe de cette ex-république soviétique, ont annoncé dimanche les gardes-frontières polonais. Pour la seule journée de samedi, les gardes-frontières ont précisé avoir recensé 77.300 personnes arrivées en Pologne en provenance d'Ukraine.

11h19 - Les avions russes bannis du ciel belge

La Belgique a décidé de fermer son espace aérien à la flotte d'aviation russe. Concrètement, cela signifie qu'aucun avion rysse, civil comme militaire, n'a le droit de survoler notre pays.

11h03 - La N-VA demande une réunion d'urgence de commissions parlementaires



Le parti de l'opposition N-VA demande une réunion d'urgence de la commission parlementaire de la Défense et des Relations extérieures concernant le déploiement de troupes et le soutien à l'Ukraine, a indiqué dimanche le député Theo Francken.



10h58 - Deux roquettes russes ont bien été tirées depuis le Bélarus



Le président du Bélarus, Alexandre Loukashenko, a admis que les troupes russes ont visé l'Ukraine depuis son pays. "Deux roquettes ont été tirées, car Kiev a établi deux, voire trois bases de lancement à la frontière avec le Bélarus", a fait savoir M. Loukashenko cité par le média d'Etat. Le président dément toutefois que les troupes bélarusses participent aux combats aux côtés des Russes en Ukraine.



10h45 - Finlande, Danemark et Roumanie vont fermer leurs espaces aériens aux avions russes



10h35 - Le conflit en Ukraine pourrait durer "plusieurs années", selon la Secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lizz Truss

Selon Mme Truss, le dirigeant russe fait "une erreur stratégique" vu l'ampleur des sanctions occidentales à même d'endommager l'économie russe. Elle est toutefois d'avis que le conflit pourrait s'étirer "un certain nombre d'années". "Cela ne va pas être fini rapidement, je le crains", a-t-elle fait part, inquiète aussi que le conflit se révèle très "sanglant".

10h06 - Le ministre flamand des médias demande de retirer Russia Today de l'offre de Telenet



Benjamin Dalle (CD&V) a contacté l'organisme flamand de surveillance des médias VRM afin d'interdire la diffusion de Russia Today (RT) en Flandre, a indiqué dimanche son porte-parole. La chaîne russe d'information en continu est actuellement disponible dans l'offre de l'opérateur Telenet.

09h31 - La Belgique libère 3 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'Ukraine



"Chaque jour plus de victimes. Chaque jour davantage de personnes en fuite. Les besoins humanitaires augmentent jour après jour", indique la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir.



09h11 - Le président ukrainien se dit prêt à des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus

Volodymyr Zelensky a rejeté dimanche la proposition russe de pourparlers à Gomel au Bélarus, car ce pays sert de base arrière à l'invasion de l'Ukraine, affirmant que "n'importe quelle autre ville" conviendrait. "Varsovie, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou. Nous les avons toutes proposées. Et n'importe quelle autre ville nous conviendrait", a-t-il dit dans une vidéo en ligne.



08h15 - Poutine salue "l'héroïsme" des forces engagées en Ukraine

08h09 - La Finlande va fermer son espace aérien aux avions russes

08h05 - "Percée" de l'armée russe à Kharkiv, deuxième ville du pays

07h51 - Un milliardaire japonais fait don de près de 8 millions d'euros à l'Ukraine



Hiroshi Mikitani a annoncé dimanche qu'il allait faire un don d'un milliard de yens (7,7 millions d'euros) au gouvernement de Kiev en qualifiant l'invasion russe de "piétinement de l'Ukraine" et de "défi à la démocratie".



07h50 - "L'obscurité passera", dit le ministre de la Défense pour donner du courage à son peuple



Oleksy Reznikov, a encouragé ses soldats qui sont sur le front depuis plusieurs jours pour contrer l'offensive russe. "L'obscurité passera, l'aube est proche", a-t-il déclaré dans une publication sur Facebook.

07h18 - L'armée russe affirme avoir encerclé deux grandes villes du sud

L'armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé Kherson et Berdiansk, au quatrième jour de son invasion du pays. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS.

06h48 - Le casse-tête du rapatriement de milliers d'étudiants arabes en Ukraine

Plus de 10.000 étudiants arabes parmi lesquels de nombreux Marocains et Egyptiens se sont retrouvés pris au piège du conflit en Ukraine, et leur rapatriement est un casse-tête pour leurs pays parfois dépourvus de représentations diplomatiques.

03h51 - le Canada préoccupé par la diffusion de la chaîne russe RT

Le gouvernement canadien a fait part samedi de ses "préoccupations" quant à la diffusion sur son territoire de la chaîne russe RT (ex-Russia Today), accusée par ses détracteurs d'être un porte-voix du Kremlin. Régulièrement accusée en Occident de contribuer à la désinformation, RT est dans le collimateur de plusieurs pays européens, d'autant plus depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine.

03h21 - Violents combats et explosions dans des installations pétrolières en Ukraine



Les forces armées ukrainiennes sont confrontées à des attaques de l'armée russe "venant de toutes les directions" en plusieurs endroits, selon des informations publiées par plusieurs médias dimanche matin.

02h17 - Cuba favorable à une solution diplomatique "sérieuse" en Ukraine

Le gouvernement cubain, allié traditionnel de la Russie, a plaidé samedi en faveur d'une solution diplomatique "sérieuse, constructive et réaliste" au conflit en Ukraine, fustigeant au passage la résolution présentée vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU.

01h42 - Zelensky remercie Macron pour l'envoi d'équipements militaires défensifs

Emmanuel Macron a appelé samedi vers minuit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l'a remercié "pour avoir répondu aux demandes de l'Ukraine en matière d'équipements militaires défensifs", a annoncé l'Elysée.

01h22 - L'Université de Gand rappelle tous ses étudiants d'échange de Russie



L'Université de Gand (UGent) a rappelé tous les étudiants en échange qui se trouvent en Russie. Les circonstances actuelles ne permettent pas les échanges internationaux, selon le recteur Rik Van de Walle. Dix-huit étudiants ont été contactés à ce sujet. La décision a été prise après contact avec l'ambassade de Belgique et des experts de l'université.