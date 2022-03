Guerre en Ukraine: la chaîne Russia Today (RT) va-t-elle être retirée en Belgique?

Le ministre flamand des médias Benjamin Dalle (CD&V) a contacté l'organisme flamand de surveillance des médias VRM afin d'interdire la diffusion de Russia Today (RT) en Flandre, a indiqué dimanche son porte-parole. La chaîne russe d'information en continu est actuellement disponible dans l'offre de l'opérateur Telenet.

> Les dernières actualités de la guerre en Ukraine

"Il est clair que la chaîne diffuse de la désinformation et de la propagande pour soutenir la stratégie de la Russie dans le conflit armé en Ukraine", peut-on lire dans une lettre adressée au régulateur flamand des médias. Par conséquent, "je crois que nous ne pouvons plus accepter la distribution de RT par nos fournisseurs". Le ministre Dalle a par ailleurs écrit une lettre aux autorités européennes et au gouvernement britannique pour que Russia Today y soit également retiré des ondes.

La question se pose-t-elle aussi en Belgique francophone? Selon sa porte-parole, la ministre francophone des Médias, Bénédicte Linard, se penche sur la question. "Elle examine en bonne intelligence avec le Conseil Supérieur Audiovisuel (CSA) et ses homologues belges toutes les actions possibles pour lutter contre la désinformation en provenance de Russie", nous dit Lauriane Douchamps, porte-parole.

Par ailleurs, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel occupe actuellement la présidence du régulateur européen des Médias (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA, ndlr) "où des discussions ont lieu pour étudier la situation au niveau européen".