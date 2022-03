La Russie a détruit le plus grand avion du monde stationné en Ukraine

Le plus gros avion du monde, le cargo Antonov-225 ukrainien, a été détruit par des frappes russes sur un aéroport près de Kiev au coeur de durs combats, a annoncé dimanche le groupe d'Etat Ukroboronprom.

"Les envahisseurs russes ont détruit le fleuron de l'aviation ukrainienne, l'An-225", à l'aéroport Antonov à Gostomel, où l'appareil "subissait des réparations", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cet appareil unique au monde, qui mesurait 84 mètres de long et pouvait transporter jusqu'à environ 250 tonnes de fret à une vitesse pouvant atteindre 850 km/h, avait été baptisé "Mriya", "Rêve" en ukrainien.

"La Russie a détruit notre 'Mriya'. Mais elle n'arrivera jamais à détruire notre rêve d'un Etat européen fort, libre et démocratique. Nous vaincrons", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba.

Cette annonce intervient alors que l'aéroport de Gostomel est le théâtre de violents affrontements depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, jeudi, par l'armée russe qui tente de s'emparer de cette infrastructure stratégique.

Notre mission est de faire en sorte que ces dépenses soient couvertes par la Russie

Ukroboronprom a estimé que restaurer le "Mriya" coûterait plus de 3 milliards de dollars et durerait plus de cinq ans.

"Notre mission est de faire en sorte que ces dépenses soient couvertes par la Russie, qui a infligé délibérément des dommages à l'aviation ukrainienne", a encore souligné le groupe.

Initialement construit dans le cadre des programmes aéronautiques soviétiques, notamment pour le transport de la navette spatiale Bourane, l'An-225 avait fait son premier vol en 1988.

Après plusieurs années d'inactivité faute de moyens suite à la chute de l'Union soviétique, le seul exemplaire existant a effectué un vol d'essai en 2001 à Gostomel, à une vingtaine de kilomètres de Kiev.

Il est depuis exploité par la compagnie aérienne ukrainienne Antonov Airlines pour des vols cargo à la demande et a été très sollicité notamment au début de la pandémie du Covid-19.

D'anciennes photos de l'appareil: