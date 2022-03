Alexander De Croo s'exprime sur la guerre en Ukraine

Le Premier ministre belge a été invité dans le RTL INFO 19H ce dimanche. Alexander De Croo a été interrogé sur la guerre en Ukraine, les sanctions économiques envers la Russie, le risque d'embrasement, ou encore le changement d'attitude de la Belgique qui a finalement décidé de livrer des armes à l'Ukraine.

Salima Belabbas: Ce qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est annonciateur de bouleversements dans l'équilibre mondial?

Alexander De Croo: C'est clair que ce qui se passe maintenant va avoir un impact de durée par rapport aux relations dans le monde. Ce qu'on montre de notre côté, c'est que l'Union européenne et l'Otan nous sommes très unis et solidaires. Dans un monde qui est assez chaotique, le fait de savoir qu'on est 27 pays ensemble, pour un pays qui est plutôt petit comme la Belgique, je pense que c'est une bonne chose. Le fait qu'on se met tous ensemble, qu'on montre aussi au reste du monde que notre pouvoir n'est pas forcément la violence, c'est un pouvoir économique. Nous sommes la plus grande force économique du monde. Si on veut prendre des mesures, on le fait avec des mesures économiques. L'impact de ces mesures économiques en Russie sera grave et aura un impact dévastateur sur l'économie russe.

Salima Belabbas: Mais est-ce que l'occident est en mesure de rivaliser avec les Russes au niveau militaire?

Alexander De Croo: Si nécessaire, on verra à ce moment-là. Mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. La méthode qu'on utilise, c'est une méthode de ne pas répondre à la violence avec plus de violence, mais plutôt de répondre avec nos atouts. Et nos atouts sont des atouts économiques. On a pris des décisions par rapport aux systèmes de paiements internationaux par exemple. Ça isole complètement le monde financier russe. On le fait avec des mesures dans le transport, avec des mesures économiques. Ça isole l'économie russe complètement, avec le but d'avoir un impact sur cette classe d'oligarques russes.

Salima Belabbas: Ce sera suffisant à votre avis?

Alexander De Croo: Je pense qu'on verra demain que ces mesures vont très très loin et auront un impact dévastateur sur l'économie russe. J'espère pour la population russe que ça ne va pas durer longtemps et qu'à un moment donné tout le monde deviendra un peu plus calme et qu'on arrêtera cette folie de violence en Ukraine. Mais si c'est nécessaire, on peut aller très loin avec des mesures économiques.

Salima Belabbas: Est-ce qu'on est au bord d'une guerre nucléaire?

Alexander De Croo: On est dans une guerre en Ukraine et personne n'a voulu cette guerre. On a vu des centaines de milliers de gens dans le monde entier qui dénoncent cette guerre. Une guerre qui est complètement inutile et que les Ukrainiens n'ont pas provoqué d'aucune manière. Je pense qu'il faut garder le sang-froid. J'ai entendu les menaces du côté russe, mais il faut quand même…

Salima Belabbas: Ce sont des menaces à prendre au sérieux?

Alexander De Croo: Il mettre les choses quand même dans le bon ordre. L'Otan ne fait aucune menace envers la Russie. La seule chose que l'Otan dit, c'est qu'on se défendra et que les Ukrainiens ont le droit de se défendre eux-mêmes. Il n'y a aucune menace envers la Russie, mais il ne faut pas tourner les choses dans l'autre sens. Les Russes menacent le monde entier, menacent les Ukrainiens, ont menacé l'Otan plusieurs fois… Voilà, la seule chose qu'on dit, c'est qu'on va se défendre. Mais j'appelle tout le monde à garder le sang-froid.

Salima Belabbas: La Belgique est une cible avec l'Otan, avec l'Europe?

Alexander De Croo: Pas forcément, il n'y a pas d'indication directe par rapport à ça. Mais naturellement, quand on a demandé que chacun prenne sa responsabilité, on l'a fait. Donc on va envoyer 300 militaires en Roumanie pour défendre cette frontière ukrainienne avec la Roumanie. On prendra notre responsabilité.

Salima Belabbas: La Belgique va envoyer 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes anti-chars. Il y a quelques jours on ne parlait que de matériel de protection, qu'est-ce qui a déclenché ce changement de position?

Alexander De Croo: On voit maintenant une guerre totale sur tout le territoire de l'Ukraine. Chaque pays a le droit de se défendre. C'est une des bases du droit international et des traités des Nations unies. Quand on voit qu'un pays est dans cette situation-là, les aider à se défendre eux-mêmes, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire.