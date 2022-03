Invasion de l'Ukraine - L'immense fonds norvégien va se désengager de Russie

(Belga) Le fonds souverain de la Norvège, le plus grand du monde, va geler ses investissements en Russie et entamer une sortie totale dans le cadre des sanctions contre Moscou pour l'invasion de l'Ukraine, a annoncé le gouvernement norvégien dimanche.

"Le but est de retirer le fonds pétrolier entièrement du marché russe", a déclaré le ministre des Finances lors d'une conférence de presse. Le fonds pétrolier, qui pèse au total plus de 1.100 milliards d'euros, dispose de participations d'environ 2,7 milliards d'euros en Russie, selon la presse norvégienne. La Norvège, pays non membre de l'Union européenne mais membre de l'Otan, avait annoncé son intention de s'associer aux sanctions européennes visant la Russie. (Belga)