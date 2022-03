Invasion de l'Ukraine - Le monument de l'Armée rouge à Sofia repeint aux couleurs de l'Ukraine

(Belga) Le monument de l'armée soviétique en plein centre de la capitale bulgare Sofia a été repeint dimanche aux couleurs jaune et bleue de l'Ukraine et couvert de slogans dénonçant l'invasion déclenchée par le président russe Vladimir Poutine.

Quelque 200 manifestants avaient répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux. "Aujourd'hui c'est l'Ukraine qui a été attaquée, demain c'est nous qui pouvons être ciblés", a expliqué à l'AFP Téodora Radkova, 43 ans, tout en badigeonnant un haut relief représentant un soldat portant une kalachnikov."Assassins!", "Honte!" ou encore "Poutine = Hitler = killer (tueur)", ont écrit les protestataires qui avaient fait le déplacement malgré le froid et la neige. "Le grimer aux couleurs de l'Ukraine, c'est la seule raison qui puisse encore justifier l'existence de ce monument", a estimé Stefan Stanev, 32 ans. Cible d'une action similaire après l'occupation de la Crimée en 2014, il a également été, par le passé, recouvert de rose pour célébrer le 45e anniversaire du Printemps de Prague et ses soldats affublés de costumes de super-héros. Cette fois, un élu de quartier a annoncé une initiative pour le démonter. Un précédent projet, en 1993, n'a jamais abouti face à la vive opposition du parti socialiste et du Kremlin. Dans la deuxième ville bulgare, Plovdiv (sud), la sculpture géante d'Aliocha, symbole du soldat soviétique, a également été parée samedi des couleurs de l'Ukraine. (Belga)