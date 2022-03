Invasion de l'Ukraine - Ursula von der Leyen soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne

(Belga) La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est prononcée en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

"Avec le temps, ils nous appartiendront bel et bien. Ils sont des nôtres et nous les voulons parmi nous", a souligné dimanche Ursula von der Leyen interrogée par un journaliste d'Euronews sur l'adhésion du pays à l'Union. Elle a également souligné que la coopération est déjà en cours dans plusieurs domaines. L'Ukraine travaille depuis un certain temps déjà à l'adhésion à l'Union européenne. Cet objectif est également inscrit dans la constitution depuis 2019. (Belga)