DIRECT - Guerre en Ukraine: les négociateurs rentrent pour "consultations", Poutine transmet ses exigences à Macron

L'offensive russe sur l'Ukraine, qui résiste avec acharnement, s'est poursuivie ce lundi. Durant l'après-midi, Vladimir Poutine a transmis ses demandes à Emmanuel Macron lors d'un échange par téléphone. Suite aux négociations qui ont eu lieu au Bélarus, les négociateurs russes et ukrainiens sont rentrés dans leurs capitales pour mener des consultations. Dans le monde du football, la FIFA et l'UEFA ont banni la Russie des compétitions.

Vous retrouvez au début de notre article un résumé des principales évolutions du conflit ce dimanche. Un peu plus bas, vous pouvez suivre le direct des informations sur la guerre en Ukraine.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE CE LUNDI:

Négociations russo-ukrainiennes

Des délégations russe et ukrainienne se sont rencontrées au Bélarus, pour la première fois depuis le début de l'invasion, avant de rentrer pour "consultations" dans leur capitale respective. Elles ont convenu d'un "deuxième round" de pourparlers. Le président russe Vladimir Poutine a rappelé ses exigence lors d'un échange avec son homologue français Emmanuel Macron, président en exercice de l'Union européenne: reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe, démilitarisation et "dénazification" de l'Ukraine.

Poutine dit vouloir la Crimée, la neutralité de l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à son homologue français Emmanuel Macron exiger la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la "dénazification" du gouvernement ukrainien et un "statut neutre" de Kiev, comme préalable à la fin de l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron a échangé lundi pendant 1H30 avec Vladimir Poutine, en lui demandant l'arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe "a confirmé sa volonté de s'engager", a assuré l'Elysée.

Washington n'a vu aucun mouvement nucléaire "concret"

Les Etats-Unis ont affirmé n'avoir détecté aucun changement "concret" dans la posture nucléaire de la Russie depuis que Vladimir Poutine a mis ses forces de dissuasion en état d'alerte.

Assauts repoussés sur Kiev, bombardements meurtriers à Kharkiv

Sur le terrain, l'armée ukrainienne a affirmé avoir repoussé plusieurs tentatives des forces russes de prendre d'assaut les abords de Kiev. De son côté, l'armée russe a assuré que les civils pouvaient quitter "librement" Kiev, tout en accusant le pouvoir ukrainien de les utiliser comme "boucliers humains".

Au moins onze personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville du pays située à la frontière avec la Russie, a annoncé le gouverneur régional, disant craindre des "dizaines de morts". Dans la matinée, l'armée russe a revendiqué la "suprématie aérienne" sur toute l'Ukraine.

Bilan humain

Le bilan du conflit jusqu'ici reste incertain. L'Ukraine a fait état de quelque 200 civils et des dizaines de militaires tués depuis jeudi. Parmi les victimes, 16 enfants. L'ONU a indiqué lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, mais a averti que les chiffres réels "sont considérablement" plus élevés. L'armée russe a reconnu pour la première fois dimanche avoir recensé des "morts" et des "blessés" dans son invasion de l'Ukraine, sans donner de chiffres.

Plus d'un demi million de réfugiés

Plus de 500.000 personnes ont quitté l'Ukraine pour se réfugier dans plusieurs pays limitrophes depuis le déclenchement de l'offensive russe, a tweeté lundi le Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi. Quelque 281.000 personnes ont trouvé refuge en Pologne, selon ce dernier décompte. L'UE a dit s'attendre à plus de sept millions de personnes déplacées.

Critiques d'oligarques russes

Le fondateur du géant de l'aluminium Rusal Oleg Deripaska a réclamé la fin du "capitalisme d'Etat" en Russie, disant attendre "des clarifications" du gouvernement sur sa politique économique face à la crise provoquée par les sanctions occidentales. Un autre oligarque, Oleg Tinkov, fondateur de la banque Tinkoff, a jugé "impensable et inacceptable" que "des innocents meurent chaque jour" en Ukraine. Dimanche, c'est le milliardaire russe Mikhaïl Fridman qui a dénoncé la guerre en Ukraine dans une lettre aux employés de son fonds LetterOne.

LE DIRECT SUR LA GUERRE EN UKRAINE:

22h00 - Isolée, la Russie exhortée à l'ONU à arrêter son invasion meurtrière de l'Ukraine

Au banc des accusés sur la scène internationale: la Russie a défendu lundi l'invasion de l'Ukraine à l'Assemblée générale de l'ONU lors d'une "session extraordinaire d'urgence" de ses 193 membres qui ont multiplié les appels à arrêter la guerre, jugée "insensée". Lors d'une conférence de presse dans l'après-midi, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a annoncé que 12 membres de sa mission avaient reçu l'ordre des Etats-Unis de quitter ce pays avant le 7 mars. "C'est une mauvaise nouvelle" et une "nouvelle action hostile" contre Moscou, a-t-il dénoncé, sans préciser s'il faisait partie des expulsés et la raison de l'expulsion, si elle était liée ou non avec le conflit en Ukraine. La mission russe compte une centaine de personnes.



21h45 - La Slovaquie se prépare à accueillir des soldats de l'OTAN

La Slovaquie, voisine de l'Ukraine, s'apprête à organiser prochainement un vote au parlement sur l'autorisation d'accueillir environ 1.200 soldats de l'OTAN sur son territoire, ont indiqué lundi des responsables à l'AFP.



21h05 - Le procureur de la CPI va ouvrir une enquête

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé lundi l'ouverture "aussi vite que possible" d'une enquête sur la situation en Ukraine, évoquant des "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité". "Je suis convaincu qu'il existe une base raisonnable pour croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés ont été commis en Ukraine", a déclaré dans un communiqué le procureur de la CPI Karim Khan.

L'Ukraine n'a pas signé le Statut de Rome, le traité international fondant la CPI, mais elle a formellement reconnu la compétence de la Cour pour les crimes commis sur son territoire. La prédécesseure de M. Khan, Fatou Bensouda, avait en décembre 2020 déclaré qu'un "large éventail de comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité" avaient été commis en Ukraine depuis 2014, réclamant une enquête complète.



20h40 - Des oligarques russes et le porte-parole du Kremlin sur la liste noire des sanctions (UE)



L'Union européenne a ajouté lundi le porte-parole du président russe Vladimir Poutine et plusieurs oligarques à sa liste noire des personnalités sanctionnées par un gel de leurs avoirs et une interdiction de séjour à cause de leur soutien à la guerre de Moscou contre l'Ukraine.



20h25 - L'UE d'accord pour connecter l'Ukraine à son réseau d'électricité



Les ministres européens de l'Énergie ont marqué leur accord lundi à Bruxelles pour une synchronisation accélérée du réseau d'électricité de l'Ukraine au réseau d'Europe continentale. Les gestionnaires de réseau doivent cependant garantir au préalable qu'une telle connexion ne génèrera pas de problèmes de sécurité.

20h20 - Le gouvernement italien proclame l'état d'urgence face à l'afflux de réfugiés d'Ukraine



Le gouvernement italien a décidé lundi de proclamer l'état d'urgence dans la Botte jusqu'à la fin de l'année en prévision de l'afflux attendu de réfugiés venant d'Ukraine, pays envahi depuis cinq jours par la Russie.



20h10 - La Turquie interdit le Bosphore et les Dardanelles à tous les bâtiments militaires (ministre)

La Turquie a interdit le passage du Bosphore et du détroit des Dardanelles à tous les bâtiments de guerre, "riverains ou non de la mer Noire", a annoncé lundi soir le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. "Nous avons prévenu les pays riverains ou pas de ne pas faire passer des navires de guerre par la mer Noire. (...) Nous appliquons les dispositions de la Convention de Montreux", qui confie à Ankara la gestion de l'accès à ces deux voies maritimes, a indiqué le ministre.

19h45 - Monaco adopte les sanctions économiques de l'UE contre la Russie

La principauté de Monaco "a adopté et mis en oeuvre sans délai" le gel des avoirs et les sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie, a annoncé lundi le cabinet du prince Albert dans un communiqué. "Conformément à ses engagements internationaux, la Principauté a adopté et mis en oeuvre, sans délai, des procédures de gel de fonds et de sanctions économiques identiques à celles prises par la plupart des États européens", indique la principauté dans sa première déclaration officielle depuis le début de l'invasion.



19h30 - Le Parlement européen va se dire favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE



Le Parlement européen s'apprête à lancer un appel pour œuvrer à l'octroi à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'Union européenne, ressort-il d'un projet de résolution sur lequel votera mardi l'hémicycle en séance plénière. Le projet de texte est déjà signé par tous les groupes politiques du Parlement européen à l'exception de l'extrême droite ID. La résolution rappelle toutefois que le traitement doit se faire sur la base de la procédure adéquate, c'est-à-dire l'article 49 du traité sur l'UE, et en fonction des mérites propres au demandeur.

19h00 - Des explosions à Kiev et Kharkiv, selon les médias ukrainiens



Peu de temps après la fin d'une première réunion de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, au moins deux grosses explosions ont retenti lundi dans la capitale ukrainienne Kiev, rapportent des médias ukrainiens. Depuis Kharkiv, l'agence de presse ukrainienne Unian rapporte au moins trois explosions. Les sirènes d'alerte de raids aériens ont également sonné dans d'autres centres régionaux. Unian a aussi diffusé une vidéo montrant une grosse boule de feu dans le ciel noir au-dessus de Kiev. Moscou et Kiev se sont rencontrées pour la première fois lundi dans le sud-est de la Biélorussie, dans l'espoir de mettre fin au conflit.

18h35 - La FIFA et l'UEFA excluent les équipes nationales et les clubs russes de leurs compétitions



Plus de précisions dans notre article.

17h40 - La Russie interdit à ses résidents de transférer des devises à l'étranger

Vladimir Poutine a ordonné lundi la mise en place de mesures choc pour soutenir le rouble, qui a connu des niveaux historiquement bas face au dollar et à l'euro après des sanctions occidentales visant à punir l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Selon un décret publié sur le site du Kremlin, les résidents en Russie ont l'interdiction de transférer des devises à l'étranger à compter de mardi. En outre, les exportateurs russes devront convertir en roubles 80% de leurs revenus engrangés en devises étrangères depuis le 1er janvier et continuer de maintenir un ratio de 80% de liquidités en roubles à l'avenir.

17h20 - Les négociateurs russes et ukrainiens rentrent dans leurs capitales pour consultations

Les délégations russes et ukrainiennes ont quitté la table des négociations et rentrent pour "consultations dans leurs capitales respectives", après avoir convenu vouloir un "deuxième round" de pourparlers, ont annoncé lundi les deux parties. "Les parties ont établi une série de priorités et thèmes qui demandent certaines décisions" avant un deuxième tour de pourparlers, a déclaré Mikhaïlo Podoliak, l'un des négociateurs ukrainiens. Selon son homologue russe, Vladimir Medinski, la nouvelle rencontre aurait lieu "bientôt" à la frontière polono-bélarusse.



Sur le terrain, les négociations n'ont pas entraîné de répit dans les combats, bien que la présidence ukrainienne eut annoncé, avant leur ouverture, qu'elle réclamerait "un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes (russes) du territoire ukrainien". Le début des pourparlers a coïncidé avec d'intenses combats pour Kharkiv (nord-est), proche de la frontière russe.

16h40 - Poutine transmet ses demandes à Macron



Emmanuel Macron a échangé lundi pendant 1H30 avec Vladimir Poutine, en lui demandant l'arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe "a confirmé sa volonté de s'engager", a annoncé l'Elysée.

Durant l'échange, M. Poutine a demandé "la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, l'aboutissement de la démilitarisation et de la dénazification de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre" en préalable à tout règlement, a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

En usant du terme "dénazification", le Kremlin expose son objectif de renverser le régime ukrainien, dont le président Zelensky en premier lieu, analysait vendredi l'ambassadeur belge auprès de l'Otan, Pascal Heyman. Pour le porte-parole de la Maison blanche, Ned Price, Volodymyr Zelensky "incarne de plusieurs manières les ambitions démocratiques de l'Ukraine".

16h05 - Minute de silence à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU

Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont observé lundi debout une minute de silence à l'initiative de leur président, Abdulla Shahid, à la mémoire des victimes de l'invasion russe en Ukraine, à l'ouverture d'une très rare "session extraordinaire d'urgence" de cette instance.

16h05 - Macron a parlé à Poutine, qui s'est engagé à préserver les civils (Elysée)

Emmanuel Macron a échangé lundi pendant 1H30 avec Vladimir Poutine, en lui demandant l'arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe "a confirmé sa volonté de s'engager", a annoncé l'Elysée. Le président français s'est également entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky "à plusieurs reprises ces dernières heures", a ajouté la présidence.



16h05 - L'Italie sollicite l'Algérie pour moins dépendre du gaz russe



Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio s'est rendu lundi en Algérie pour s'entretenir avec son homologue d'une augmentation des fournitures de gaz en provenance de ce pays nord-africain pour compenser une éventuelle baisse côté russe.



15h38 - Le magnat russe Evgeny Lebedev lance un appel à Vladimir Poutine: "Je vous supplie de mettre fin à ce terrible conflit"



Plus d'informations dans notre article à ce sujet.

15h35 - Ukraine: le CIO retire l'Ordre olympique au président russe Poutine





15h25 - Bruxelles ouvre une perspective lointaine d'adhésion de l'Ukraine à l'UE

La Commission européenne a ouvert la porte à une adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais celle-ci n'est pas pour demain, malgré la demande par Kiev d'une procédure spéciale pour intégrer le pays "sans délai". "Nous avons de nombreux sujets sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration et, au fil du temps, ils sont des nôtres et nous voulons qu'ils soient à l'intérieur" de l'UE, a déclaré dimanche la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, dans une interview à Euronews.

15h05 - Les importateurs de gaz suspendent leurs achats de gaz russe en raison des sanctions

Plusieurs importateurs ont interrompu leurs achats de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie. Cette décision fait suite à l'incertitude des acheteurs face à la vague de sanctions infligées à la Russie par plusieurs pays occidentaux. La réticence des importateurs alimente les inquiétudes concernant les pénuries d'énergie et la hausse des prix.



15h05 - Des tirs de roquettes font des dizaines de morts à Kharkiv, selon un ministère ukrainien



La deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, a été la cible lundi de tirs de roquettes qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés, a déclaré un conseiller du ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Le monde entier doit voir cette horreur", souligne cet attaché au ministère, Anton Herasjtsjenko, dans une vidéo où l'on voit plusieurs tirs de roquettes s'abattre sur un quartier de Kharkiv. La Russie affirme de son côté que la ville a été attaquée par des "nationalistes ukrainiens". L'information n'a pas encore pu être vérifiée de manière indépendante.

14h40 - La Suisse reprend "intégralement" les sanctions de l'UE contre la Russie

La Suisse va reprendre "l'intégralité" des sanctions économiques de l'Union européenne, y compris contre le président Vladimir Poutine, et le gel des avoirs, a annoncé lundi le président de la Confédération helvétique Ignazio Cassis. "Il s'agit d'une mesure de grande ampleur par la Suisse", a dit le président lors d'un point de presse, ajoutant que le Conseil fédéral "fait ce pas avec conviction, de manière réfléchie et sans équivoque".



14h37 - La Russie interdit les compagnies aériennes de 36 pays en représailles aux sanctions

14h35 - Tokyo va adopter des sanctions contre le président du Bélarus et la banque centrale russe



Le Japon va adopter des sanctions à l'encontre du président du Bélarus Alexandre Loukachenko et de la banque centrale russe, a annoncé lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida, en réaction à l'invasion russe en Ukraine.

14h30 - Roman Abramovitch participe aux négociations russo-ukrainiennes



L'homme d'affaires russe Roman Abramovitch, propriétaire de longue date du club de football anglais Chelsea FC, participe aux négociations entre la Russie et l'Ukraine qui se tiennent pour tenter de mettre fin au conflit armé entre les deux pays. Le milliardaire, considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine, a répondu à une demande de l'Ukraine. Plus d'informations dans notre article.



14h30 - Le Roi rendra visite au quartier général d'Evere mardi pour un briefing sur l'Ukraine



Le roi Philippe se rendra mardi au quartier général de l'état-major à Evere, où il sera tenu informé de la situation en Ukraine et du rôle que la Belgique y tiendra en apportant son soutien, informe lundi le palais.



14h05 - Google Maps retire les infos trafic en temps réel en Ukraine



Le géant de l'internet Alphabet, maison mère de Google, a désactivé l'aperçu en temps réel de l'infotrafic en Ukraine sur son logiciel de navigation Google Maps. Cette décision a été prise en concertation avec les autorités ukrainiennes dans un souci de protection de la population, après l'entrée sur le territoire de militaires russes.



13h55 - Plus de 500.000 réfugiés venus d'Ukraine recensés par le Haut Commissaire de l'ONU



Plus de 500.000 personnes ont quitté l'Ukraine pour se réfugier dans plusieurs pays limitrophes depuis le déclenchement de la vaste offensive militaire russe jeudi, a tweeté lundi le Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi.

13h55 - Bélarus: le changement de statut sur le nucléaire "très dangereux" par le chef de la diplomatie européenne

Plus de précisions dans notre article.

13h30 - Le point sur l'avancée des troupes russes

12h13 - Début des négociations russo-ukrainiennes au Bélarus

Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont commencé lundi au Bélarus, premiers pourparlers entre les deux pays depuis le début de l'invasion de l'Ukraine décrétée par Moscou, selon l'agence de presse d'Etat bélarusse BELTA.







11h54 - La Russie revendique la capture de deux villes et d'une centrale nucléaire



Les villes ukrainiennes de Berdiansk et Enerhodar, dans le sud-est du pays, sont sous contrôle russe, a déclaré lundi matin le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

11h43 - Le Kremlin ne veut pas dévoiler sa position avant les négociations avec l'Ukraine

"Je ne vais pas annoncer les positions que nous avons, etc. Les négociations doivent se faire dans le silence", a dit, lors de son briefing quotidien à la presse, Dmitri Peskov. "Laissons les négociateurs s'installer", a ajouté le porte-parole du Kremlin.

10h57 - L'Ukraine demande son intégration "sans délai" dans l'UE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi l'Union européenne à intégrer "sans délai" son pays qui combat depuis cinq jours une invasion russe. "Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo.

10h22 - Plus de 100 civils tués, dont sept enfants, depuis l'invasion russe selon l'ONU

L'ONU a affirmé lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, mais a averti que les chiffres réels "sont considérablement" plus élevés.

9h48 - Kiev exige un cessez-le-feu "immédiat" et le retrait des forces russes

La délégation ukrainienne est arrivée lundi matin sur le site de négociations avec la Russie pour exiger un cessez-le-feu "immédiat" et le retrait des troupes russes, a annoncé la présidence ukrainienne.

8h40 - L'armée russe dit que les civils peuvent quitter "librement" Kiev

L'armée russe a assuré lundi que les civils pouvaient quitter "librement" Kiev, la capitale de l'Ukraine, tout accusant le pouvoir ukrainien de l'utiliser comme bouclier humain.

8h37 - Le Bélarus se dit prêt pour les pourparlers Russie-Ukraine



Les autorités bélarusses ont annoncé lundi être prêtes à accueillir les pourparlers prévus entre la Russie et l'Ukraine.

7h47 - L'Ukraine affirme que la Russie a "ralenti le rythme de l'offensive"

L'armée ukrainienne a affirmé lundi que Moscou avait "ralenti le rythme de l'offensive" au cinquième jour de son invasion du pays, alors que des pourparlers sont attendus au Bélarus. "Les occupants russes ont ralenti le rythme de l'offensive, mais tentent toujours d'engranger des succès dans certaines zones", a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué.

6h55 - De faux comptes russes visent l'Ukraine sur les réseaux sociaux, affirme Meta

Des groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux, a affirmé Meta dimanche.

6h20 - Des explosions entendues à Kiev, l'offensive russe se poursuit

Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev tôt lundi matin, rapportent les services d'information de l'état ukrainien. La capitale ukrainienne avait connu un calme relatif durant les dernières heures. Les informations concernant les détonations n'ont pas pu être vérifiées. Selon l'armée ukrainienne, l'offensive russe vers Kiev se poursuit.

Au nord de la capitale, l'armée russe a tenté de construire un pont pour traverser la rivière Irpin, a indiqué le chef de l'armée ukrainienne sur Facebook dans la nuit de dimanche à lundi. Selon le message, une autre tentative de prendre la banlieue d'Irpin, juste à l'extérieur de Kiev, a échoué. Cette information n'a pas non plus pu être vérifiée de manière indépendante.

6h - L'Union européenne et le Canada ferment leur espace aérien aux avions russes

L'Union européenne a annoncé qu'elle allait fermer son espace aérien aux compagnies russes, en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, une mesure également décidée par plusieurs pays européens ne faisant pas partie de l'UE et par le Canada.

5h - Biden parlera lundi avec ses alliés pour "coordonner" une réponse

Le président américain Joe Biden s'entretiendra en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires lundi pour discuter des "développements" de l'attaque russe en Ukraine et "coordonner" une "réponse unie", a déclaré la Maison Blanche.

5h - Le rouble russe chute de près de 30% suite aux dernières sanctions

Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions plus sévères à Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

4h30 - Le prix du baril brut américain bondit de plus de 5%

Le prix du baril de brut West Texas Intermediate (WTI) a bondi de plus de cinq pour cent dans les échanges matinaux lundi, les marchés s'inquiétant de plus en plus d'une crise énergétique après les nouvelles sanctions occidentales imposées à Moscou suite à son invasion de l'Ukraine.