L'émouvant témoignage de Mark et sa famille, fuyant l'Ukraine en guerre: "On a laissé papa à Kiev" (vidéo)

Alors que les missiles tombaient sur les villes ukrainiennes, près de 400.000 civils ukrainiens, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers les pays voisins. Mark et sa mère ont quitté Kiev, précipitamment. Comme beaucoup d’autres familles, ils ont dû dire adieu à leurs proches sans savoir s’ils les reverraient un jour. En effet, les autorités ukrainiennes ont ordonné aux hommes âgés de 18 à 60 ans de rester et de combattre les forces du Kremlin. "On a laissé papa à Kiev, confie Mark Goncharuk, un petit garçon de Kiev, étouffé par les larmes. Il va vendre des affaires pour avoir de l’argent, aider nos héros, notre armée et peut-être se battre".

"On vient de Kiev, la capitale. La ville a été bombardée, les gens y sont tués, cet endroit paisible est pris pour cible. (…) On emmène nos enfants avec nous pour sauver leur vie", a témoigné Olga, sa mère.

Les plus chanceux peuvent monter dans des voitures

Des milliers de voitures remplies de réfugiés ukrainiens essayant désespérément de fuir l'invasion russe ont formé une longue file d'attente de 50 km près de la frontière polonaise, à Volytsia. Sur place, la file ne cesse de s’allonger. Mark et sa famille ont fait une partie du trajet en évitant de marcher dans la neige à des températures inférieures à zéro. "On a marché pendant 3 heures et on nous a pris en voiture. Je pensais qu’on allait marcher pendant deux ou trois jours, mais vous nous avez sauvés", a déclaré Mark.

Le long de la route, d’autres réfugiés continuent à pied sous un froid glacial.

