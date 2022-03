 Drame à Awans: un homme tue sa femme et leurs deux enfants

Un homme a tué sa femme et ses deux enfants dans la nuit de dimanche à lundi à Villers-L'Évêque (Awans, province de Liège), a indiqué le parquet de Liège lors d'une conférence de presse.

Quatre personnes ont été retrouvées sans vie lundi matin par la police de Grâce-Hollogne, rue du Commandant Naessens à Villers-L'Évêque dans la commune d'Awans. "La police a été appelée lundi matin par des proches de l'auteur, car il ne s'est pas présenté au travail et ce n'est pas dans son habitude", a expliqué lors d'une conférence de presse lundi après-midi Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège et Premier substitut du Procureur du Roi de Liège.

Sur place, les policiers ont découvert les corps de quatre personnes. Il s'agit d'un père de famille qui a tué ses deux enfants de 11 et 14 ans et sa femme, âgée d'une quarantaine d'années, avant de mettre fin à ses jours. Selon les constatations du médecin légiste, les faits se seraient déroulés entre 23h00 dimanche soir et 02h00 du matin lundi. Il a d'abord tué sa femme dans sa chambre, puis a endormi ses deux enfants avec des médicaments avant de les tuer, eux aussi dans leur chambre. Il s'est donné la mort quelques instants plus tard dans sa cave.

L'auteur, âgé d'une quarantaine d'années, s'est servi d'un couteau et d'outils pour commettre le drame. Dans une lettre, l'auteur a expliqué son geste. "Le couple était déjà séparé, mais ils vivaient encore ensemble. L'homme vivait mal la séparation", précise la porte-parole du parquet, qui exclut la participation d'une autre personne.

L'individu n'était pas connu de la justice pour des faits de violence conjugale. La police, le parquet, le médecin légiste et le laboratoire de la police judiciaire sont intervenus sur place.