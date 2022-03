Les séparatistes de Donetsk suspendent leur mobilisation

(Belga) Les dirigeants séparatistes de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré lundi avoir mis fin à leur mobilisation militaire.

Le nombre requis de zones a été occupé, a expliqué le chef de la république populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, à la télévision publique russe. C'était l'objectif de cette mobilisation, a-t-il ajouté. Avec le soutien des forces russes, les rebelles de Donetsk et de Lougansk se sont emparés ces derniers jours de territoires précédemment contrôlés par les troupes ukrainiennes, a-t-il poursuivi. Et de déclarer qu'il était maintenant temps de se concentrer sur la "composante humanitaire". Le président russe Vladimir Poutine a reconnu la semaine dernière l'indépendance des deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine avant de lancer une invasion à grande échelle du pays. (Belga)