L'Ukraine demande son intégration "sans délai" dans l'UE

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi l'Union européenne à intégrer "sans délai" son pays qui combat depuis cinq jours une invasion russe.

"Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo. "Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que c'est possible". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est prononcée en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. "Ils sont des nôtres et nous les voulons parmi nous", a-t-elle déclaré dimanche à un journaliste d'Euronews. L'Ukraine travaille depuis un certain temps déjà à l'adhésion à l'Union européenne. Cet objectif est également inscrit dans la constitution depuis 2019. (Belga)