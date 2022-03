Prévisions météo: pas mal de soleil durant cette semaine de congé de carnaval

Aujourd'hui, le temps sera à nouveau sec et ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques champs nuageux (essentiellement de haute altitude) atteindront toutefois progressivement l'ouest. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés en Ardenne, et entre 9 et localement 12 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-est.

Ce soir, le temps deviendra très nuageux sur l'ouest. Cette nuit, les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux aussi sur les autres régions à partir de l'ouest, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. En fin de nuit, le ciel sera très nuageux sur une grande partie du territoire, avec déjà possibilité de quelques pluies sur la région côtière. Le sud-est du pays pourrait toutefois rester à l'écart des nuages jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre -2 ou -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne (voire plus bas dans le fond des vallées) et +3 ou +4 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Mardi matin, des éclaircies seront encore possibles sur l'est du pays avec des gelées tandis qu'ailleurs la nébulosité sera abondante. Le temps restera généralement sec à l'exception de l'extrême nord-ouest du pays où nous prévoyons quelques pluies. En cours de journée, le ciel deviendra nuageux partout avec toujours des pluies principalement sur le nord-ouest du pays et un temps généralement sec ailleurs. Les maxima oscilleront autour de 6 degrés en Hautes Fagnes à 10 degrés dans le centre du pays. Vent faible à modéré de secteur sud puis faible et variable.

Mercredi matin, la nébulosité sera abondante avec des pluies sur le nord-ouest et l'ouest du pays et un temps généralement sec ailleurs. Dans l'après-midi, le temps deviendra graduellement sec partout avec quelques éclaircies plus probables sur la partie est du pays. Maxima oscillant entre 6 degrés sur les sommets ardennais et de 8 à 10 degrés en plaine sous un vent généralement faible qui s'orientera au secteur est à sud-est.

Jeudi, la nébulosité restera abondante avec un risque d'un peu de pluie par moments. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés dans le centre. Vent faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Vendredi, le temps sera généralement très nuageux avec parfois un peu de pluie. Les maxima seront doux, avec des valeurs jusqu'à 12 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible de sud, tournant à l'ouest, en devenant faible à modéré.

Samedi, la zone de pluie présente la veille s'évacuera par l'est avec à l'arrière des éclaircies et un temps généralement sec. Maxima de 8 degrés dans le centre sous un vent de secteur ouest.

Dimanche, des nuages et des éclaircies se partageront le ciel et le temps restera probablement sec. Les maxima seront de l'ordre de 7 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest.