Guerre en Ukraine: l'ancienne Miss Ukraine prend les armes face à l'invasion russe dans le pays (photos)

L’ancienne Miss Ukraine 2015, Anastasiia Lenna, a partagé des photos sur son compte Instagram où elle annonce prendre les armes pour lutter contre l’invasion russe dans son pays.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine ce 24 février, de nombreuses personnalités ukrainiennes ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux. Dernièrement, Anastasiia Lenna, Miss Ukraine 2015, a annoncé prendre les armes via une publication Instagram, tenue militaire et arme en main. Déjà likée plus de 93.000 fois, les internautes la soutiennent dans son choix. "Stand with Ukraine", "God Bless" et autres messages d'encouragement lui sont adressés dans les commentaires.

> Toute l'actualité liée au conflit en Ukraine

"Tous ceux qui traversent la frontière ukrainienne avec l'intention d'envahir seront tués !", a-t-elle partagé en Story. Très engagée pour son pays, l’ex-Miss a même demandé aux pays occidentaux d’exclure les banques russes de la plateforme de paiement Swift. Elle a aussi appelé le peuple ukrainien à "démonter les panneaux routiers sur toutes les routes du pays" pour désorienter les troupes russes.

Anastasiia Lenna s'est lancée dans une carrière militaire, on peut d'ailleurs voir d'anciens clichés d'elle en tenue militaire dans les bois ou des terrains d'entraînement.