Un temps ensoleillé lundi après-midi avant le retour des nuages

Le temps restera sec et ensoleillé lundi après-midi mais des voiles d'altitudes feront leur apparition depuis l'ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre oscillera entre 6 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 10 et 12 degrés partout ailleurs. Le vent variera de faible a modéré de secteur sud à sud-ouest.

La soirée et la nuit verront la multiplication des nuages moyens et élevés. Le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions à l'exception de l'ouest où des nuages bas seront présents avec le risque de quelques gouttes mardi matin. Les minimas se situeront entre -4 degrés dans les hauteurs et +4 degrés à la côte. Le vent sera modéré au littoral et en Ardenne et passera de faible a modéré de sud à sud-ouest partout ailleurs. Mardi matin, le temps sera froid et ensoleillé dans le sud-est. Ailleurs, la nébulosité sera variable mais le temps restera sec sauf à l'ouest ou de faibles pluies seront possibles, surtout à la côte. Les nuages recouvreront progressivement tout le pays sans toutefois donner lieu à des pluies à l'exception de l'extrême ouest. Les températures se situeront entre 6 et 8 degrés en Ardenne et à la mer et entre 10 et 11 degrés à l'est. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-est.