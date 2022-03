Un tribunal d'après-guerre plus vrai que nature au Bastogne War Museum: "Les élèves jouent le rôle d'avocat, de témoin, d'accusé" (vidéo)

Le décor est calqué sur les tribunaux d’après-guerre. Costumes, mobilier, objets d’époque, les élèves de secondaire et leur professeur disposent de tout le matériel pour endosser les rôles clés liés à la Seconde Guerre Mondiale. "Les élèves ont chacun un rôle à jouer: avocats, témoins, accusés, ils doivent développer un argumentaire et susciter le débat, a expliqué Mathieu Billa, directeur du Bastogne War Museum. L'idée est qu'ils comprennent la complexité de la guerre, personne n'est tout noir ou tout blanc".

Ce nouveau programme pédagogique au Bastogne War Museum s’adresse aussi aux enfants de maternelle et primaire. L’objectif : développer en eux un esprit de citoyenneté plus tolérant et responsable.