Des zones d'immersion installées à Braine-le-Château: "Quand l’eau arrive, qu’il y a un trop gros afflux, ça la bloque" (vidéo)

En cas de fortes crues, Braine-le-Château, Tubize et Clabecq sont souvent inondées. Pour éviter que ces lieux ne se retrouvent sous l’eau, des zones d’immersion temporaire se multiplient aux alentours. Comme dans la vallée du Hain, l’un des points sensibles. "Quand l’eau arrive, qu’il y a un trop gros afflux, ça la bloque, explique Christian Fayt, président du contrat de rivière Senne. Mais, aussi, ça permet de retenir l’eau pour le village de Braine-le-Château, mais aussi plus loin pour Clabecq, etc. Il faut gérer cela d’une manière globale".

Grâce au dispositif, des dizaines de milliers de mètres cubes d’eau sont temporairement retenus. Depuis 2010, une vingtaine de zones d’immersion ont été mises en place dans le bassin de la Senne qui s'étend sur les provinces du BW et du Hainaut.