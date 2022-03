Didier, un Belge de 61 ans, était en Ukraine pour subir une opération dentaire: l'homme s'est réfugié dans un hôtel

De nombreux Belges sont encore bloqués en Ukraine. C'est le cas de Didier, 61 ans. L'homme était parti en Ukraine pour subir une opération dentaire. Il s'est réfugié dans un hôtel situé à 20km de Kiev. Il y vit depuis une semaine.

"Il y avait un spécialiste à Kiev donc j'ai pris la décision de venir malgré le risque. On disait que la probabilité était faible qu'il y ait un nouveau conflit et que ça se déclare aussi vite. Personne n'y croyait", explique Didier.

Une vingtaine de personnes se trouvent dans l'hôtel, dont un Français avec qui Didier a sympathisé. Ils ont un abri, de quoi manger et le wifi. Mais le Belge espère pouvoir rentrer chez lui le plus vite possible. Mais le sexagénaire ne sait pas comment faire pour quitter le pays.

"Ma famille et mes amis ont tout organisé pour mon rapatriement, mais à partir de la Roumanie. Mais le problème, c'est d'arriver en Roumanie. Certains me disent que la seule manière est de prendre une voiture, d'autres disent surtout pas la voiture, puis on me dit le train et puis surtout pas le train", précise-t-il.

À Wemmel, Brigitte, la soeur de Didier, essaie d'organiser son rapatriement. "Via l'ambassade il n'y a rien à faire. Quand on les a au téléphone, ils disent d'attendre. L'ambassade française dit qu'il faut se référer à l'ambassade de Belgique. On a essayé la Croix-Rouge sur place, ils ne savent rien faire. C'est vraiment le stress, l'angoisse".

240 Belges se trouvent toujours en Ukraine. L'espace aérien est fermé et les trains sont pris d'assaut. L'ambassade de Belgique demande à ses ressortissants de rester à l'intérieur, loin des fenêtres. Si aucun abri n'est trouvé, il est alors conseillé de quitter le pays si les personnes estiment pouvoir le faire en toute sécurité. "Nous sommes en situation de guerre, nous ne pouvons rien prévoir pour l'instant", indique le ministère des Affaires étrangères.

