Le magnat russe Evgeny Lebedev lance un appel à Vladimir Poutine: "Je vous supplie de mettre fin à ce terrible conflit"

L'homme d'affaires russo-britannique Evgeny Lebedev, fils du milliardaire russe Alexandre Lebedev, a appelé lundi Vladimir Poutine à "arrêter la guerre" en Ukraine dans une tribune pour le quotidien Evening Standard, dont il est le propriétaire.



"Alors que l'Europe est au bord d'une nouvelle guerre et le monde près d'un possible désastre nucléaire, je vous supplie de profiter des négociations aujourd'hui pour mettre fin à ce terrible conflit en Ukraine", a-t-il écrit à l'attention du président russe.



"En tant que citoyen russe, je vous supplie d'empêcher des Russes de tuer leurs frères et soeurs ukrainiens", a-t-il ajouté.



"En tant que citoyen britannique je vous demande de sauver l'Europe de la guerre", a-t-il enjoint dans sa lettre ouverte.



Propriétaire du journal gratuit Evening Standard et du quotidien en ligne The Independent, Evgeny Lebedev est le fils du milliardaire russe Alexandre Lebedev, un ancien membre du KGB très critique à l'égard du Kremlin.



Soutien de Boris Johnson lorsqu'il était maire de Londres, Evgeny Lebedev a été nommé en 2020 à la chambre des Lords britannique par l'actuel Premier ministre.