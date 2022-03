Invasion de l'Ukraine - Une agence de presse russe annonce la victoire sur l'Ukraine avant de se raviser

(Belga) L'agence de presse russe Ria Novosti a annoncé par erreur pendant 24 heures la victoire de la Russie sur l'Ukraine, une information reprise dans de nombreux médias russes avant d'être effacée de la copie de Ria Novosti. Elle n'était plus disponible lundi. L'édition ouzbèke du média russe Sputnik mentionnait toutefois encore que "la Russie a rétabli son unité - la tragédie de 1991, cette terrible catastrophe dans notre histoire (...) a été surmontée", pointe l'agence de presse allemande DPA.

Dans un article portant le titre "L'attaque de la Russie et le nouveau monde", le chroniqueur de Ria, Pyotr Akopov écrit que "Vladimir Poutine a, sans exagération, assumé une responsabilité historique en ne laissant pas la résolution de la question de l'Ukraine aux générations futures", cinq jours après que Moscou a envahi l'Ukraine. "Pensait-on vraiment, dans les vieilles capitales européennes comme Paris et Berlin, que Moscou abandonnerait Kiev?", poursuivit l'auteur. "Ce problème n'est plus: l'Ukraine est retournée à la Russie." Les recherches de l'agence de presse allemande DPA montrent que l'article a été en ligne sur Ria Novosti pendant plus de 24 heures avant d'être retiré. La guerre est toujours en cours en Ukraine, après l'invasion lancée jeudi à l'aube. Moscou et Kiev se sont rencontrées pour la première fois lundi dans le sud-est de la Biélorussie et doivent se revoir pour un deuxième tour de négociations. Le conflit a déjà fait plus d'une centaine de morts. (Belga)