Benedict Cumberbatch inaugure son étoile à Hollywood

L'acteur britannique Benedict Cumberbatch a inauguré lundi son étoile sur le prestigieux Walk of Fame d'Hollywood, quelques semaines seulement avant la soirée des Oscars où il sera en lice pour le trophée du meilleur acteur.

Lors de cette cérémonie, la vedette du film "The Power of the Dog" a reçu les éloges du patron des studios Marvel, Kevin Feige, ainsi que du réalisateur JJ Abrams ("Star Trek" et "Star Wars").

Pour Benedict Cumberbatch, qui reprend son rôle de Dr Strange dans le prochain Marvel prévu pour le mois de mai, cette étoile à Hollywood est un "honneur extraordinaire".

"Je suis Britannique, donc une partie de moi trouve ça incroyablement douloureux", a-t-il lancé aux fans rassemblés pour l'occasion sur le Walk of Fame. "L'autre partie apprécie beaucoup qu'on flatte son ego", a plaisanté l'acteur.

Dans son discours, il a notamment dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie et appelé à la mobilisation contre cette attaque.

"Nous ne pouvons plus rester en retrait. L'heure n'est plus à l'avarice ou à la paresse dans l'action ou aux inepties. Nous devons agir", a déclaré Benedict Cumberbatch. "Soutenez les organisations de défense des droits humains... Faites pression sur vos hommes politiques, votre banque, vos industries", a-t-il dit.

Révélé au grand public par son rôle de Sherlock Holmes dans la série de la BBC modernisant le célèbre "détective", Benedict Cumberbatch fait partie des cinq artistes en lice pour recevoir l'Oscar du meilleur acteur, face à Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith et Denzel Washington

Au total, le western noir et psychologique réalisé par Jane Campion, dans lequel il campe un cowboy tourmenté, a reçu douze nominations.

La 94e édition des Oscars doit avoir lieu à Hollywood le 27 mars.