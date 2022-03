Climat: malgré les promesses à la COP-26, la Chine ne semble pas prête à se passer du charbon

Le message était clair: en souhaitant la bonne année à ses compatriotes depuis une région minière, le président Xi Jinping a indiqué que la Chine n'était pas prête à se passer du charbon, en dépit de ses promesses climatiques.



En 2020, le président chinois avait annoncé que son pays commencerait à réduire ses émissions de CO2 avant 2030 et atteindrait la neutralité carbone 30 ans plus tard.



Mais à la fin de l'an dernier, l'encre de l'accord de Glasgow sur le climat n'était pas encore sèche que Pékin ordonnait à ses mines de produire "autant de charbon que possible" en réponse à une pénurie d'électricité. Résultat: la consommation de charbon de la deuxième puissance économique mondiale a augmenté de 4,9% en 2021.



L'espoir de voir la Chine se fixer un plafond d'émissions "est passé à la trappe", déplore Li Shuo, un responsable de l'organisation écologiste Greenpeace à Pékin.



Les récentes décisions du pouvoir communiste risquent de faire rater au pays son objectif de 2030, prévient-il, alors que les signaux venus du sommet de l'Etat ont tout du rétropédalage.



Juste avant le Nouvel an chinois, Xi Jinping s'est rendu fin janvier auprès de mineurs du Shanxi (nord), un des hauts lieux de la production de houille en Chine.



"Nous ne visons pas la neutralité carbone parce que d'autres nous y obligent, c'est tout simplement parce que nous devons le faire", leur a-t-il déclaré. "Mais on ne doit pas se précipiter".



"Nous ne pouvons pas ralentir la marche, mais nous devons trouver le bon rythme", a ajouté l'homme fort de Pékin.



"Vie normale"



Quelques jours plus tôt, il avait déclaré à des cadres du Parti communiste au pouvoir que les objectifs climatiques ne sauraient être atteints en sacrifiant "la vie normale".



Or la Chine dépend à 56% du charbon pour faire tourner son économie et le géant asiatique produit à lui seul 29% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit le double des Etats-Unis et le triple de l'Union européenne.



L'an dernier, le pays a approuvé le lancement de nouvelles centrales à charbon d'une puissance totale de 33 gigawatts. Elles émettront chaque année autant de CO2 que tout l'Etat américain de Floride, selon des données du Global Energy Monitor.



En 2021, la production nationale de houille est repartie à la hausse, atteignant 4 milliards de tonnes, soit son niveau le plus haut depuis 10 ans.



Pékin a promis de réduire sa consommation de charbon à partir de 2025, mais cela ne l'empêche pas d'augmenter ses capacités jusque là, avec des centrales qui pourront fonctionner pendant 40 ans en moyenne.



"Marge de manoeuvre"



Lors des négociations de la COP-26 à Glasgow en novembre dernier, la Chine, comme d'autres pays, a promis d'adopter un plan d'action présentant au cours de la décennie ses réductions d'émissions de CO2 par région et secteur d'activité.



Objectif mondial: limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle, idéalement à 1,5 degré. Il faudrait pour ce faire réduire de moitié les émissions polluantes.



Mais dans un rapport publié lundi, les experts de l'ONU ont peint un tableau alarmant des conséquences déjà perceptibles du dérèglement.



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé au passage les grands pays émetteurs "qui mettent le feu à la seule maison que nous ayons".



Les promesses chinoises brillent par leur imprécision et leur manque d'ambition, comme l'objectif de faire passer la part des renouvelables à seulement un quart de la production d'électricité en 2030.



Pour Li Shuo, cela prouve que les pouvoirs publics "se ménagent la plus grande marge de manoeuvre possible".



Tripler les renouvelables



Début février, Pékin a ainsi repoussé de cinq ans, à 2030, la date butoir pour réduire les émissions de la métallurgie.



Il faudrait pourtant que "les secteurs de l'acier et du ciment atteignent leur pic d'émissions avant l'ensemble de l'économie pour faire en sorte que la Chine respecte ses objectifs", souligne Lauri Myllyvirta, du Centre for Research on Energy and Clean Air.



Lors de la décennie en cours, la Chine s'est engagée à tripler sa capacité dans le solaire et l'éolien à 1.200 gigawatts.



Mais cette cible s'est éloignée du fait de la flambée du prix des matières premières et la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le prix du polysilicium, utilisé dans la fabrication des panneaux solaires, a presque triplé l'an dernier.



En attendant que les renouvelables soient au niveau, le premier pollueur mondial va continuer à brûler des hydrocarbures.



"Les signaux politiques sont beaucoup plus prudents, ce qui signifie que la transition sera lente et que le charbon restera encore longtemps le pilier du bilan énergétique chinois", s'alarme M. Myllyvirta.