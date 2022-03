"Pour Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne serait plus grave qu'à l'OTAN"

L'adhésion à l'Union européenne, réclamée à nouveau lundi par l'Ukraine, nécessite un accord unanime des 27 pays membres et il y a différentes opinions et sensibilités parmi eux à ce sujet. Un sujet éminemment délicat, comme nous le confirme l'un des Belges influents au sein du Parlement européen, Philippe Lamberts.

Philippe Lamberts, député européen et co-président du Groupe des Verts au Parlement européen, était l'invité de Fabrice Grosfilley mardi matin. Il a évoqué la guerre en Ukraine, et le fait que "Poutine a fait le calcul des sanctions, il a intégré ça dans son calcul politique en lançant son offensive, et (ces sanctions), ce n'est pas ça qui va l'arrêter aujourd'hui".

Le président ukrainien a signé lundi une demande officielle d'adhésion à l'Union Européenne. Que va-t-on lui répondre ?

"Aujourd'hui, l'UE a des procédures qui sont prévues pour poser des demandes d'adhésion et le processus est long, on le voit avec les pays des Balkans occidentaux. Je comprends tout à fait le geste symbolique que le président Zelensky veut poser. Je pense que du côté des Européens, nous devons nous garder de poser, dans l'immédiat, des gestes qui donneraient une justification a posteriori, pour Poutine, pour son offensive".

Il y a eu un accueil plutôt chaleureux et favorable d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Vous montrez un peu plus de retenue…

"Je pense qu'il faut affirmer une perspective européenne pour l'Ukraine, ça c'est évident. Pour ma part, je pense que pour Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE serait encore plus grave que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Car l'Union Européenne est un ensemble régi par l'Etat de droit, par la démocratie, par la coopération interétatique pacifique. Donc si les Ukrainiens, un peuple aussi proche du peuple russe, prenaient cette direction-là, ça pourrait donner des envies à beaucoup de citoyens russes, et ça menacerait le pouvoir de Poutine. Autrement dit, dire d'emblée 'On devrait avoir une procédure accélérée' (qui par ailleurs n'existe pas, NDLR), ce que demande le président Zelensky, ce ne serait pas de très bon aloi de notre côté d'accéder à cette demande".

Donc on suit la procédure standard, qui prend des années, qui demande de respecter des règles quant à l'Etat de droit, la séparation des pouvoirs, etc ?

"Oui, et il est évident qu'il y a encore d'énormes progrès à faire du côté de l'Ukraine".

L'Union européenne a-t-elle raison d'armer les Ukrainiens ? C'est un changement de paradigme…

"Oui, c'est un changement de paradigme. Je pense que l'UE a raison de tout faire sans pour autant recourir à une intervention armée. (Armer les Ukrainiens), ce n'est absolument pas la même chose que d'envoyer des avions de chasse, qui équivaudrait à entrer dans un conflit armé avec une puissance nucléaire (…) Et je pense que Vladimir Poutine serait capable de recourir à l'arme nucléaire".

