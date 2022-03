De plus en plus de Brésiliens quittent leur pays, ils étaient 4,2 millions en 2020: pourquoi choisissent-ils de s'exiler?

Jamais un aussi grand nombre de Brésiliens n'avaient vécu hors du pays. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes ou retraités, riches ou pauvres, décident de tenter une nouvelle vie loin de leur pays.



Cet exode est alimenté par les taux élevés de violence, d'inflation ou de chômage dans le Brésil du président d'extrême droite Jair Bolsonaro auxquels sont venus s'ajouter les affres de la pandémie.



Historiquement terre d'asile, l'immense grand pays latino-américain voit aujourd'hui partir un grand nombre de ses enfants. Ils étaient 4,2 millions à s'être exilés en 2020, un chiffre en progression continue depuis 2016 et les trois millions d'émigrants alors recensés par le ministère des Affaires étrangères.



Beaucoup plus que lors de la grande vague migratoire des années 80 générée par l'hyperinflation qui avait poussé 1,8 million de personnes à l'exil.

Ici, il y a la sécurité... Au Brésil, tous les jours on redoutait quelque chose de grave

"Je ne peux pas dire que j'étais malheureuse... mais je ne me voyais aucun avenir. J'ai toujours voulu fonder une famille mais je me suis dit +je ne peux pas, pas ici+. J'aime mon pays, toute ma famille vit là-bas, mais pour l'instant mon époux et moi ne songeons pas à rentrer", dit à l'AFP Gabriela Vefago Nunes, installée depuis septembre au Québec comme 121.950 de ses compatriotes.

En tête des destinations terre d'exil, les Etats-Unis avec près de 1,8 million de Brésiliens, suivis du Portugal qui partage la même langue (276.200) et du Paraguay (240.000), selon un récent rapport du ministère des Affaires étrangères.



Dans sa ville natale de Blumenau, dans l'Etat méridional de Santa Catarina, Gabriela Vefago Nunes dit qu'elle avait besoin de deux emplois pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, elle travaille dans un centre médical à Montréal.



"Ici il y a la sécurité et on voit des familles qui ne s'inquiètent pas de la violence. Au Brésil, tous les jours on redoutait quelque chose de grave", raconte-t-elle.



"Gagner plus"



"La question est surtout économique. C'est le manque d'opportunités de travail, le fait de ne pas pouvoir se réaliser professionnellement, gagner de l'argent, économiser et s'acheter une maison", explique Gabrielle Oliveira, spécialiste des flux migratoires et professeure à l'Université de Harvard (Etats-Unis).



"Les gens se sentent trahis par leur propre pays, ont perdu confiance et se disent: J'ai tant donné mais je n'ai rien reçu en retour", estime-t-elle.



Le rapport du ministère des Affaires étrangères ne détaille ni les âges ni l'appartenance socio-économique des candidats au grand départ. Mais Mme Oliveira assure que les profils sont très variés, bien qu'en majorité ils soient jeunes et de sexe masculin.



Dans les années 1980, ceux qui avaient quitté le pays étaient principalement issus de foyers aisés. Aujourd'hui, certains Brésiliens pauvres vendent leurs maigres biens ou s'endettent pour migrer de manière légale ou irrégulière, explique la chercheuse.



Marcos Martins, un ingénieur mécanicien de 58 ans, s'estime chanceux d'avoir une vie professionnelle "plus réussie" que nombre de ses compatriotes. Malgré tout, d'ici avril, il espère avec sa femme quitter un Rio de Janeiro "stressant" pour Lisbonne.



"L'une de nos motivations est la possibilité de gagner plus en travaillant autant ou même moins", explique-t-il.



Risque futur



Outre la perte d'une main-d'oeuvre qualifiée dans les secteurs à forte demande tels que la technologie, un exode continu constitue un risque futur en raison du vieillissement de la population, estiment les experts.



En 2100, les plus de 65 ans pourraient représenter 40,3% des 213 millions de Brésiliens (7,3% en 2010), selon un rapport publié en octobre par l'Institut de recherche économique appliquée, lié au ministère de l'Economie. La part des moins de 15 ans passerait de 24,7% à 9% de la population.



"C'est une question qui pourrait devenir très compliquée", prévient Mme Oliveira, "de plus en plus de personnes partiront à la retraite et il y aurait moins de personnes en âge de produire".



A Sao Paulo, Ricardo Vieira de Arruda, infirmier de 33 ans, étudie le français dans l'espoir de s'installer au Canada pour "ne jamais revenir".



"Ici, si vous avez de l'argent, vous aurez une bonne qualité de vie. Si vous n'avez pas d'argent, alors vous n'aurez rien", dit-il.