Israël rouvre ses frontières aux touristes non vaccinés

(Belga) Les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le coronavirus peuvent à nouveau entrer en Israël, sans autorisation particulière, une première depuis le début de la pandémie.

A partir de mardi, les étrangers qui souhaitent visiter le pays doivent réaliser deux tests PCR, un avant leur départ et un après leur arrivée. Jusqu'ici, une preuve de vaccination était encore requise pour entrer en Israël. Les Israéliens qui ne sont pas vaccinés et qui reviennent au pays ne doivent plus observer de quarantaine de cinq jours. Le taux d'infections a fortement baissé dans l'Etat hébreu depuis fin janvier. Le nombre de personnes atteintes d'une forme grave de coronavirus a aussi reculé depuis début février. Un demi-millier de personnes était encore dans une telle situation lundi. Moins de deux tiers de la population israélienne est considérée comme complètement vaccinée. (Belga)