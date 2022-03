Guerre en Ukraine: le bombardement du centre de Kharkiv a fait au moins 10 morts

Les secouristes ukrainiens ont fait état d'au moins dix morts dans le bombardement mardi matin du centre-ville de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, non loin de la frontière russe.



"Au moins dix personnes ont été tuées, plus de 20 blessées. Les secouristes et les volontaires ont sauvé des décombres 10 personnes, selon un bilan préliminaire", a indiqué le service ukrainien des situations d'urgence. Il a diffusé des images des secours sortant des victimes des gravats du siège de l'administration locale, frappé dans la matinée.

Le président ukrainien parle de "crime de guerre"



La place centrale sur laquelle trône ce bâtiment était jonchée de débris et une voiture totalement détruite se trouvait au milieu, selon un photographe de l'AFP sur place. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "crime de guerre".



La Russie dément frapper des cibles non militaires. Environ 1,4 million d'habitants vivent d'ordinaire à Kharkiv, une ville largement russophone à la frontière avec la Russie. Elle est ciblée par les forces russes depuis le début de l'assaut lancé le 24 février sur ordre du président russe Vladimir Poutine.



Les autorités locales ont dit avoir repoussé lundi une "percée" des troupes terrestres russes.