Les trains gratuits en Belgique pour les réfugiés ukrainiens

(Belga) La SNCB accorde aussi la gratuité aux réfugiés ukrainiens circulant en train en Belgique, ont annoncé mardi le ministre fédéral de la mobilité George Gilkinet et l'entreprise ferroviaire.

"C'est un geste de solidarité et d'humanité posé par plusieurs compagnies ferroviaires en Europe. Plus que jamais, la mobilité doit être une liberté", ajoute le ministre. Ces personnes "pourront voyager gratuitement à bord des trains nationaux de la SNCB, ainsi que ceux du trafic transfrontalier depuis/vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France", sur présentation du ticket "Helpukraine", distribué par la Deutsche Bahn (DB) dans les gares allemandes, ainsi que de leur passeport ou carte d'identité, précise la SNCB. La gratuité entre en vigueur ce mardi 1er mars. La Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, la France et les Pays-Bas avaient déjà enclenché la même mesure, tout comme la compagnie Thalys. Par ailleurs, la gare de Bruxelles-Central sera symboliquement décorée en jaune et bleu dès mardi soir "en solidarité avec la population et les familles endeuillées, et dans l'espoir que la paix soit rapidement rétablie". (Belga)