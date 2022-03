La Roumanie accueille les Ukrainiens qui affluent à la frontière: "Des familles ont attendu durant des heures de l'autre côté"

Plus de 660.000 personnes fuyant l'invasion russe en Ukraine ont afflué vers les pays voisins, et les chiffres augmentent de façon "exponentielle", a indiqué le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) mardi. Tous les pays voisins ont jusqu'à présent gardé leurs frontières ouvertes aux réfugiés fuyant l'Ukraine. En Roumanie où se trouvent nos journalistes Sébastien Rosenfeld et Maxime Simon, les files d'attente pour entrer dans le pays, où des bénévoles s'improvisent interprètes, peuvent durer de nombreuses heures.

"Au poste frontière de Siret en Roumanie, tout autour de moi, l’animation est importante. Il y a des bus qui embarquent des familles qui viennent de remplir les papiers nécessaires pour pouvoir se réfugier en Roumanie", décrit Sébastien Rosenfeld. "La solidarité s’organise également avec des pompiers qui distribuent des vivres et des vêtements aux familles qui ont attendu durant des heures de l’autre côté du poste frontière. Une solidarité qui s’organise entre les habitants des villages et villes proches et les familles ukrainiennes qui arrivent au compte-gouttes."