Images de la guerre en Ukraine: comment ne pas se faire avoir par des "fake news"?

Ce n’est un secret pour personne, lorsqu’une crise majeure fait la une des médias, comme la guerre en Ukraine, il est courant de se retrouver nez à nez avec des informations incorrectes, voire carrément fausses. Elles se sont multipliées ces dernières années, car chacun peut aujourd'hui partager une information sur internet, mais il manque souvent les éléments de contextualisation. De plus, il existe de nombreuses entreprises et organisations qui créent de la désinformation dans le but d'influencer l'opinion publique. Mais comment déceler le vrai du faux dans cette guerre de l'information ?

Elles étaient partout lorsque la pandémie faisait encore la une des médias, maintenant les fake news fleurissent avec la guerre en Ukraine. Qu’elles soient créées volontairement ou non, ces fausses informations peuvent être dangereuses, et d’autant plus en temps de guerre. Elles peuvent semer la panique dans l’ordre publique, mais peuvent aussi avoir un impact important sur le terrain.

Gaëtan Gras, enseignant à l’IHECS en data journalisme et en investigation numérique nous explique que "relayer des images de propagandes ou des fausses informations peut avoir des répercutions sur le moral des troupes ou des citoyens". C'était par exemple le cas lorsqu'une vidéo montrait soi-disant des avions de chasse russes qui survolaient l'Ukraine, alors qu'il ne s'agissait que d'une parade militaire datant de 2020.

Nous reconnaissons notre erreur: nous avons aussi relayé la vidéo, devenue virale et relayée par de nombreux médias internationaux, d'un père soi-disant ukrainien faisant des adieux déchirants à sa famille avant de les voir partir pour les mettre en sécurité. En réalité, la vidéo avait été prise le 21 février lors de l'évacuation de civils des territoires prorusses, et est donc antérieure à l'invasion russe en Ukraine. C’est le journal Le Monde qui l’a démontré, grâce à son équipe Décodeurs, alors que la vidéo avait été vue plus de 14 millions de fois.

Comment ne pas se faire avoir ?

Mais comment peut-on alors vérifier la véracité d'une vidéo ? "C'est une question compliquée. Déjà, il faut avoir du bon sens et de l'esprit critique, imaginer une image panoramique de la situation, et aller à l'encontre de ses biais cognitifs" explique Gaëtan Gras. L'émotion peut pousser à partager une information erronée, il s'agit donc de prendre quelques minutes pour se poser les bonnes questions avant d'accepter une information comme un fait.

Ensuite, "il faut vérifier que sa source soit fiable. Est-ce une personne lambda ? Un média ? Une personne intéressée ?", en effet, certaines sources n'auront pas le réflex de donner toutes les informations nécessaires pour comprendre la vidéo correctement, ou créeront une information de toute pièce pour servir l'un ou l'autre intérêt.

Il convient plutôt de se tourner vers des médias, et surtout ceux qui ont un service de vérification des faits. "Il y a d'excellents outils disponibles sur internet, comme le service "fact checking" du journal Le Monde, Les Décodeurs, et son outil Decodex, qui permet de vérifier si une source est fiable ou non. Il y a aussi Hoax Buster (une plateforme collaborative contre la désinformation, ndlr)". Gaetan Gras évoque encore, entre autres, l'Observatoire européen des médias numériques (EDMO), ou l'ONG Bellingcat, "qui fait un excellent travail de documentation des conflits et de fact checking. La communauté OSINT (renseignement d'origine sources ouvertes, ndlr) qui se mobilise pour combattre la désinformation". À tout cela, il faut également ajouter "Factuel", de l'Agence France Presse, ou l'excellent CheckNews du journal Libération.

Pour aller plus loin : il existe certaines techniques à la portée de chacun pour vérifier l'origine d'un document. Parfois il suffit de vérifier la date de publication de la photo ou de la vidéo. Il est également possible d'utiliser l'outil de recherche inversée de Google, qui permet de voir où une photo a déjà été publiée sur internet. Il y a aussi des extensions comme Invid Project, qui analysent des photos ou vidéos, et arrivent à en trouver l'origine, et d'autres informations leur concernant. Attention, cet outil-ci conviendra aux personnes plus à l'aise avec l'informatique.