Un ouvrier décède à la suite d'une chute de la tour Brunfaut à Molenbeek-St-Jean

Un ouvrier est décédé lundi vers 12h00 à la suite d'une chute de grande hauteur sur le chantier de la tour Brunfaut, située rue Fernand Brunfaut à Molenbeek-Saint-Jean, a confirmé mardi le parquet de Bruxelles à la suite d'une information publiée par le quotidien La Capitale.



Une ambulance et un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été envoyés sur les lieux, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. La personne est décédée sur place, à la suite d'une chute sur un chantier, selon les indications du parquet de Bruxelles. Les services de police ont été appelés sur les lieux. Il s'agirait d'un homme de 31 ans qui travaillait comme plaquiste et qui a été victime d'un accident de travail, d'après des informations recueillies par La Capitale. Il serait tombé de l'un des étages de la tour.