Des centaines de personnes dont des eurodéputés rassemblées en signe de solidarité

(Belga) Des centaines de personnes, 800 selon la police bruxelloise, se sont rassemblées mardi après-midi devant le Parlement européen à Bruxelles, pour manifester leur soutien au peuple ukrainien. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola est venue s'exprimer vers 16h00, après avoir déjà prononcé un discours lors d'une session plénière de l'assemblée organisée dans le bâtiment.

A l'initiative de la Maltaise, les eurodéputés avaient été invités à se rassembler également sur l'esplanade. Des slogans tels que "Stop Poutine, stop war" (arrêtez Poutine, arrêtez la guerre) ou "shelter our sky" (protégez notre ciel) pouvaient être entendus, parmi les manifestants portant des messages de solidarité envers les Ukrainiens et des drapeaux jaunes et bleus. "Nous entendons votre aspiration européenne forte et claire", a lancé Roberta Metsola, faisant référence à la demande du président ukrainien de pouvoir adhérer rapidement à l'UE. "Vous trouverez ici (au Parlement européen) un ami et un allié à travers le processus". La Maltaise a rendu hommage au peuple ukrainien qui lutte contre l'invasion russe, avant que ne soient joués les hymnes ukrainien et européen. Mercredi, une manifestation pour la paix en Europe se déroulera à midi sur la place du Luxembourg. (Belga)