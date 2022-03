Yanika, d'origine russe, et son mari Danilo veulent accueillir un orphelin de la guerre: comme eux, 130 familles de Dour se sont déjà proposées

Chez nous, la solidarité se met en place. Plusieurs communes s'organisent pour accueillir des réfugiés ukrainiens. À Dour, en province de Hainaut, des enfants provenant de plusieurs orphelinats en Ukraine pourraient bientôt être recueillis.

Pour Danilo et sa femme Yanika d’origine russe, il est impossible de ne pas venir en aide aux orphelins ukrainiens. Quand ils ont appris que les orphelinats étaient complètement débordés, ils se sont directement proposés pour accueillir un enfant. "Je suis maman de deux enfants, je ne peux pas imaginer ce que les gens vivent en ce moment, confie Yanika. Les enfants qui ont perdu leurs parents... Un enfant, qu'il soit Russe, Ukrainien ou de n'importe quelle nationalité, si j'ai la possibilité de l'accueillir, je l'accueille les bras ouverts."

Environ 130 familles à Dour se sont déjà proposées. La commune a envoyé des demandes à l’ambassade ukrainienne et au gouvernement belge. Un bus est déjà prêt à partir à la frontière polonaise ou roumaine. "Ils sont directement en rapport avec l'ambassade ukrainienne et les camps de réfugiés qui se trouvent à la frontière polonaise. Donc ce matin, on a encore reçu un mail du bourgmestre qui est en contact direct et nous tient informés directement des possibilités et des évolutions", explique Danilo.

"C'est important d'aider les personnes les plus vulnérables"

Une journée aux couleurs de l’Ukraine s’organise également dans la commune le 13 mars. L’objectif est de récolter des fonds et des denrées. Olga est russe et habite en Belgique depuis 9 ans. Elle a décidé de se mobiliser pour cette journée. "Pour moi, comme pour chaque maman, c'est toujours important d'aider les personnes les plus vulnérables. Ce sont principalement les enfants dans des situations comme ça car on veut qu'ils grandissent dans un monde sans guerre." Olga se prépare également à accueillir les membres de la famille de son mari qui est ukrainien. Ils souhaitent fuir le pays en guerre.

