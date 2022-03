Invasion de l'Ukraine - Le Royaume-Uni annonce des sanctions contre quatre responsables militaires bélarusses

(Belga) Le Royaume-Uni a annoncé mardi avoir sanctionné quatre hauts responsables militaires et deux entreprises du Belarus en raison du soutien de ce pays à l'invasion russe de l'Ukraine.

"Le régime du (président bélarusse Alexandre) Loukachenko aide et encourage activement l'invasion illégale de l'Ukraine et devra subir les conséquences économiques de son soutien à Poutine", a affirmé la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss dans un communiqué. Les sanctions, à effet immédiat, visent notamment le chef d'état-major des armées et ministre adjoint à la Défense Viktor Gulevich ainsi que trois autres hauts responsables militaires. Les quatre hommes n'ont plus le droit de se rendre au Royaume-Uni et leurs avoirs dans le pays sont gelés, est-il précisé dans le communiqué publié sur le site du gouvernement britannique. Deux entreprises militaires bélarusses sont également sanctionnées. "Nous infligeons des coups économiques à Poutine et à ceux qui sont proches de lui. Nous n'arrêterons pas tant que la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale n'auront pas été restaurées", a ajouté Liz Truss. Londres a déjà annoncé sanctionner des oligarques proches du Kremlin et des banques russes, dont le géant public Sberbank, et a affirmé lundi compter geler "dans les jours à venir" les avoirs sur son territoire de toutes les banques russes. (Belga)