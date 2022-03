 DIRECT - Guerre en Ukraine: au moins 2.000 civils morts selon l'Ukraine, une délégation ukrainienne attendue au Bélarus

Les forces russes ont intensifié leur offensive, frappant notamment la tour de télévision de Kiev et Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, alors que Joe Biden entend souligner, dans son discours sur l'état de l'Union, que Vladimir Poutine a eu "tort" de lancer cette invasion en pensant que l'Occident n'y répondrait pas de manière unie.

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, un million de personnes ont été déplacées en Ukraine même et plus de 677.000 sont parties vers les pays voisins, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

DIRECT RTL INFO

17h50 - La délégation ukrainienne se dirige vers le lieu des négociations

La délégation ukrainienne se dirige vers le Bélarus pour un deuxième round de négociations avec la Russie, en pleine invasion russe de l'Ukraine, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne.



"La délégation ukrainienne se dirige vers le lieu des négociations" au Bélarus, a indiqué le service de presse de la présidence alors que selon Moscou, les pourparlers doivent commencer jeudi non loin de la frontière bélarusso-polonaise.

17h20 - L'OMS "très préoccupée" par de possibles attaques contre des hôpitaux

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est dite "préoccupée" mercredi par les informations signalant des attaques contre des hôpitaux et des cibles sanitaires au cours de l'invasion russe de l'Ukraine. "Nous sommes très préoccupés par les informations faisant état d'attaques contre des installations sanitaires", a dit le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse en ligne.



"Le caractère sacré et la neutralité des soins de santé, y compris des travailleurs de la santé, des fournitures, du transport et des installations pour les patients, ainsi que le droit à un accès sûr aux soins doivent être respectés et protégés", a-t-il souligné. L'OMS a réitéré son appel à l'instauration de corridors humanitaires, notamment pour acheminer de l'oxygène dont les réserves en Ukraine sont très faibles.



17h04 - "Rien n'est exclu", assure Biden à propos d'un arrêt des achats de pétrole russe

Le président américain Joe Biden a assuré mercredi que "rien n'était exclu", à une journaliste qui lui demandait si les Etats-Unis comptaient interdire les importations de pétrole russe.



Il fait cette déclaration après avoir déjà pris une volée de mesures économiques contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, allant de l'interdiction de l'espace aérien américain à des sanctions lourdes contre la banque centrale russe.



16h46 - Le métro de Kiev, ultime refuge pour une population sous les missiles

Dans le métro de Kiev, un soldat ukrainien blessé laisse tomber ses béquilles au sol, essuie les larmes sur le visage de sa femme bouleversée et prend son fils de cinq ans dans les bras.



Dans la moiteur du souterrain, Sergeïi et Natalyia Badylevytch célèbrent ainsi leurs retrouvailles. Ils avaient été séparés mardi dans les scènes de chaos qui ont suivi la chute d'un missile russe sur la tour de la télévision d'Etat ukrainienne, à quelque centaines de mètres de là. L'attaque a tué une famille de quatre personnes et un journaliste.

>Plus d'informations dans notre article à ce sujet

16h - Notre envoyé spécial décrit la situation au poste frontière de Siret, en Roumanie

Au poste frontière de Siret, le point de passage entre l'Ukraine et le nord-est de la Roumanie, il fait 2 degrés ce mercredi et la situation est difficile pour ceux qui arrivent d’Ukraine. "Ils sont frigorifiés alors ils prennent des couvertures, des gants et sont aidés par des volontaires. Ils peuvent ensuite se réfugier dans des tentes bleues. Ensuite ils prendront des bus dans quelques heures pour se rendre notamment en Allemagne, en Italie, en Bulgarie ou tout simplement vers la capitale roumaine Bucarest", décrit notre journaliste Sébastien Rosenfeld.





15h25 - L'Ukraine appelle les mères de soldats russes capturés à venir les chercher

L'armée ukrainienne a invité mercredi les mères de soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou. "Décision a été prise de rendre les soldats russes capturés à leurs mères si celles-ci viennent les chercher en Ukraine, à Kiev", a déclaré le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué.

Il a publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères peuvent obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine. Dans le cas où la détention de leur fils est confirmée, les femmes russes sont invitées à se rendre en Pologne, puis à entrer en Ukraine via un point de passage frontalier.

14h47 - L'Ukraine fait état de la mort de plus de 2.000 civils

Au moins 2.000 civils sont morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie la semaine dernière, selon le service d'urgence de l'État ukrainien. Dix secouristes figurent parmi les victimes, a-t-il rapporté dans un message publié sur Facebook.



Les Nations unies avaient précédemment évoqué la mort de 142 civils. Depuis le début de l'invasion russe jeudi dernier, plus de 400 incendies provoqués "par des tirs ennemis" ont été éteints, selon le même communiqué. "Chaque heure coûte la vie à nos enfants, femmes et défenseurs", alerte-t-il.

14h10 - Des troupes au sol à Kharkiv, est-ce un nouveau cap franchi dans cette guerre ?



Alain De Nève, analyste à l’Institut royal de défense, était invité dans le RTL INFO 13h à commenter cette annonce intervenue au septième jour de l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février.

14h - Guerre en Ukraine, 7ème jour: le point sur l'avancée des troupes russes



12h35 - La Russie affirme avoir pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine



Les forces russes contrôlent désormais la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, a déclaré mercredi le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), citant des informations en provenance de Moscou.

10h30 - Le prix du gaz en Europe atteint un record

Le prix européen du gaz a atteint un nouveau record mercredi. Il a bondi de 60% sur la Bourse d'Amsterdam, à 194 euros par mégawattheure.

9h30 - 150 lits d'hôpitaux belges disponibles pour des patients venant d'Ukraine

La Belgique a mis 150 lits d'hôpitaux à la disposition de patients - victimes de guerre ou autres - en provenance d'Ukraine, a indiqué mercredi le chef du département de l'aide médicale urgente au SPF Santé publique, Marcel Van der Auwera, au micro de la VRT radio.

09h - Le président ukrainien accuse la Russie de vouloir "effacer l'Ukraine"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de chercher à "effacer" l'Ukraine et son histoire, appelant les Juifs "à ne pas rester silencieux", après des frappes russes près de Babi Yar, site d'un massacre nazi. Dans cette vidéo, il a également exhorté les pays du monde entier à ne pas rester neutres.



8h35 - L'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson

L'armée russe a affirmé mercredi matin s'être emparé de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée, après des combats acharnés ces dernières heures.

7h30 - La Belgique envoie du matériel humanitaire à destination de l'Ukraine



La Belgique envoie du matériel humanitaire - de l'équipement de protection et de première nécessité, dont des tentes, des couvertures et des kits sanitaires - à destination de l'Ukraine, agressée par la Russie, ont annoncé mercredi les Affaires étrangères.

6h - Biden s'attaque au "dictateur" Poutine qui intensifie son offensive en Ukraine

Joe Biden s'en est pris mardi avec force à Vladimir Poutine, un "dictateur" qui est "plus isolé que jamais", pendant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant Kiev et la grande ville de Kharkiv.

5h - Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine.

4h - Le prix du baril de brut de WTI américain s'envole de 5%

Le prix du baril de pétrole de WTI américain s'est envolé mercredi de près de 5%, et le baril de Brent, la référence européenne de l'or noir, a dépassé les 110 dollars, poussés par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou.

3h - Boeing annonce suspendre son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes



Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi qu'il allait suspendre ses services opérationnels aux compagnies aériennes russes (pièces détachées, maintenance et soutien technique) ainsi que des "opérations majeures" à Moscou.

2h - Les Etats-Unis vont interdire leur espace aérien aux vols russes

Les Etats-Unis vont interdire leur espace aérien aux avions russes, une sanction majeure déjà décidée par l'Union européenne et le Canada en réponse à l'invasion de l'Ukraine, annoncent mardi plusieurs médias américains dont CBS, CNN, et le Wall Street Journal.

1h40 - Frappes aériennes nocturnes sur la ville de Jytomyr



Au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une frappe aérienne russe visant la ville de Jytomyr est rapportée mardi soir par l'agence de presse ukrainienne Unian. La ville se situe à 140 kilomètres de la capitale Kiev.

22h50 - La Belgique ferme son ambassade dans la capitale ukrainienne Kiev

L'ambassade de Belgique à Kiev, capitale de l'Ukraine, sera désormais fermée "en raison de l'évolution des conditions sécuritaires" dans le pays, selon une décision communiquée mardi soir par le SPF Affaires étrangères. Le personnel de l'ambassade de Belgique a dès à présent quitté l'Ukraine.

22h15 - Accord des 27 pour bannir RT et Sputnik de l'UE

Les Vingt-Sept ont donné mardi leur feu vert pour interdire la diffusion dans l'UE des médias d'État russes RT et Sputnik et pour exclure "certaines banques russes" du système de messagerie Swift, rouage clé de la finance internationale, a annoncé la présidence française de l'UE.