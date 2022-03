Biden et le Congrès américain se lèvent pour l'Ukraine: l'ambassadrice émue aux larmes

Les larmes aux yeux, l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis a répondu d'un poing levé aux salves d'applaudissements de l'ensemble du Congrès américain, qui à l'appel de Joe Biden s'est levé d'un bloc mardi pour offrir son soutien au peuple ukrainien.



Installée à la droite de l'épouse du président américain, Oksana Markarova était l'une des invitées d'honneur de Joe Biden, qui a mis la guerre en Ukraine au coeur de son premier discours sur l'état de l'Union.



La préoccupation du dirigeant démocrate était partagée par de nombreux élus du Congrès, parés pour la plupart d'un ruban, d'une veste ou d'une écharpe jaune et bleu -- les couleurs du drapeau de l'Ukraine.



"Les Etats-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien", a lancé le président dès l'entame de son discours, galvanisant l'hémicycle comme rarement depuis le début de sa présidence.

Biden qualifie Poutine de "dictateur"



Lorsqu'il a appelé les élus à applaudir l'ambassadrice ukrainienne, le Congrès tout entier s'est levé à l'unisson, agitant en sa direction les petits drapeaux bleu et jaune qu'ils s'étaient distribués entre eux, quelques minutes auparavant.



Quand le président américain a ensuite menacé de saisir les "yachts, appartements de luxe, et jets privés" des oligarques russes et accusé Vladimir Poutine d'être un "dictateur", c'est lui qui cette fois a reçu une ovation debout -- moment d'union si rare dans une institution abonnée aux querelles acerbes.



Seule une poignée d'élues très fidèles à Donald Trump, qui a récemment loué le "génie" du président russe, sont restées assises, réservant leurs invectives à des dossiers plus proches des frontières américaines, comme l'immigration.



Des conservateurs appellent Biden à aller plus loin dans la riposte



Cela ne veut pas pour autant dire que tous les élus sont d'accord avec la politique anti-Moscou du président: de nombreux conservateurs appellent Joe Biden à aller encore plus loin dans la riposte, en renforçant par exemple l'indépendance énergétique des Etats-Unis, quitte à abandonner au passage quelques engagements climatiques.



A l'image de l'élue du Colorado Lauren Boebert, arborant mardi soir un châle estampillé du message "drill baby drill", un slogan de soutien à la poursuite et l'expansion des forages pétroliers aux Etats-Unis.



Une des critiques les plus dures à l'encontre du président américain est toutefois venue d'une élue d'origine ukrainienne, Victoria Spartz, enlacée par nombre de ses collègues à son entrée dans l'hémicycle mardi soir.



Quelques heures avant le discours du président, l'élue conservatrice a évoqué la situation de sa grand-mère de 95 ans, coincée sous les bombes à Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine, accusant Joe Biden de "parler, parler, parler" et "de ne rien faire".



"Il doit agir fermement, rapidement", a-t-elle exhorté, contenant difficilement sa colère. Sans quoi, a-t-elle alerté, "il aura le sang de millions d'Ukrainiens sur les mains".

> TOUTE L'ACTU DE LA GUERRE EN UKRAINE