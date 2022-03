Les biathlètes russes et bélarusses exclus des compétitions IBU

(Belga) L'IBU, l'Union internationale de biathlon, a annoncé mercredi ne pas autoriser les biathlètes et officiels russes et bélarusses à participer, jusqu'à nouvel ordre, à toutes les compétitions internationales ou événements officiels en raison de l'invasion russe en Ukraine. "Une potentielle suspension des deux fédérations nationales sera étudiée lors de la prochaine réunion du comité exécutif le 17 mars", a écrit l'IBU dans son communiqué, qui suit la recommandation faite lundi par le Comité international olympique (CIO).

L'IBU a aussi exprimé ses plus sincères condoléances après le décès de Yevhen Malyshev, un ancien biathlète ukrainien de 19 ans décédé cette semaine en servant sa patrie. Le Comité olympique russe a ramené quatre médailles des derniers JO de Pékin, une argent et trois bronze, alors que le Bélarus est monté une fois sur le podium grâce à Anton Smolski sur l'individuel 20 km. En Coupe du monde, le Russe le mieux classé est Alexander Loginov, 9e après une victoire et trois podiums cette saison.