Guerre en Ukraine: voici pourquoi l'immense convoi russe serait à l'arrêt selon les Etats-Unis

D'après les renseignements américains, l'avancée de l'armée russe vers Kiev est pour l'instant "au point mort", entravée par la résistance ukrainienne ainsi que par des problèmes d'approvisionnement en carburant et nourriture.

Au 7ème jour de la guerre en Ukraine, l’offensive russe est menée sur tous les fronts. Des troupes russes sont arrivées à Kharkiv et les combats se poursuivent dans la deuxième ville du pays.

"Kharkiv est ce matin une ville presque défigurée"

"Kharkiv est ce matin une ville presque défigurée. Des maisons et des quartiers sont rasés. Des immeubles ressemblent à des maisons de poupée où l'on peut voir à l'intérieur le salon, la télévision, la chambre des enfants. Les façades ont disparu", décrit ce matin Morad Djabari, correspondant en Ukraine pour RTL INFO. L'hôpital de la deuxième ville du pays a également été attaqué d'après les forces armées ukrainiennes.

Les troupes russes ne sont pas déployées partout mais toutes les grandes villes de l'est de l'Ukraine sont maintenant bombardées ou sont sous les bombes.

De son côté, Kiev retient son souffle mais les troupes russes en route vers la capitale seraient ralenties. "L'avancée de l'armée russe est au point mort selon les renseignements américains. Les troupes russes manqueraient de nourriture et de carburant. Le long convoi d'une soixantaine de kilomètres composé de chars, de camions transportant des soldats est aux portes de la capitale. Les Russes seraient prêts à entamer leur siège mais ils sont confrontés à une résistance féroce des Ukrainiens, de l'armée et des habitants", explique notre correspondant.

"Les Russes sont en train de faire le point pour repenser"

"Nous avons le sentiment général que le mouvement de l'armée russe (...) vers Kiev est au point mort à ce stade", a effectivement affirmé hier un haut responsable du Pentagone à des journalistes. "Nous pensons que c'est lié en partie à leur propre approvisionnement et à des soucis logistiques", a-t-il ajouté. "Et nous pensons aussi que, plus globalement", "les Russes sont en train de faire le point pour repenser" leur stratégie "et tenter de s'adapter aux défis qu'ils ont rencontrés", a-t-il encore dit.

Ce responsable a expliqué que le convoi impressionnant de militaires russes au nord de la capitale ukrainienne était donc quasiment à l'arrêt. Mais les Etats-Unis pensent qu'il demeure déterminé à encercler et prendre Kiev, si besoin en mettant en place un véritable siège.

80% des plus de 150.000 militaires massés à la frontière sont entrés en Ukraine



Selon ce responsable de la Défense américaine, l'armée ukrainienne continue de résister aux Russes, qui n'ont pas pris le contrôle de l'espace aérien du pays envahi. L'armée de Moscou n'a pas non plus réussi encore à s'emparer de leur premier objectif majeur, Kharviv, deuxième ville ukrainienne située dans le nord-est du pays, théâtre des combats les plus lourds.



Le Pentagone estime qu'à ce stade, environ 80% des plus de 150.000 militaires massés ces derniers mois à la frontière ukrainienne sont entrés en Ukraine, mais que leur avancée est beaucoup plus lente qu'initialement espéré par la Russie.

"Des colonnes sont littéralement en panne d'essence"



"Dans plusieurs cas, on constate que des colonnes sont littéralement en panne d'essence", et "maintenant ils commencent à manquer de nourriture pour les soldats", a dit le responsable américain. Il a évoqué, sans fournir de preuve concrète, des signes de problèmes de moral au sein de l'armée russe, essentiellement faite de conscrits qui "n'étaient apparemment pas tous totalement entraînés et prêts, ni même conscients qu'ils allaient être envoyés au combat".

