Le soleil se fraie un chemin à travers les nuages

(Belga) Les champs de nuages resteront assez denses sur la moitié sud-ouest du territoire et pourraient laisser échapper quelques faibles pluies, mercredi après-midi. Sur le centre et le nord-est du pays, les nuages d'altitude deviendront moins épais et le temps sera alors plus lumineux. Les maxima se situeront entre 6 et 9 degrés en Ardenne et entre 8 et localement 11 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à nord-est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps restera sec avec encore des champs nuageux sur l'ouest et le sud-ouest. Ailleurs, le ciel deviendra graduellement peu nuageux. Les températures pourront passer sous zéro à certains endroits. Jeudi, l'IRM prévoit d'abord des champs nuageux en densité variable sur l'ouest du pays ainsi que sur les régions proches de la frontière française. En cours de journée, ces nuages deviendront graduellement moins nombreux et se limiteront aux régions situées à l'ouest de l'Escaut. Un temps ensoleillé gagnera alors la majeure partie du territoire, avec des maxima de 8 à 11 degrés en Ardenne, et de 11 à 13 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré. Les jours suivants, il fera toujours ensoleillé avec toutefois un peu plus de nuages sur l'extrême ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 8 et 13 degrés vendredi, diminuant durant le week-end pour se situer entre 5 et 7 degrés dimanche. (Belga)