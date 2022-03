Invasion de l'Ukraine - La Russie et l'Ukraine rapportent des succès dans les combats

(Belga) Moscou et Kiev ont fait part mercredi de nouveaux succès dans les combats qui les opposent sur le territoire ukrainien. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les attaques contre l'infrastructure militaire ukrainienne se poursuivaient, à l'aide notamment d'armes de précision contre les bâtiments des services secrets à Kiev. Le matériel de diffusion des tours de télévision a été désactivé.

Depuis le début de l'invasion jeudi dernier, les forces russes ont déclaré avoir détruit plus de 1.500 pièces d'équipement de l'armée ukrainienne, dont 58 avions et plus de 470 chars et autres véhicules blindés. Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de façon indépendante. Le ministère ukrainien de la Défense affirme pour sa part que plus de 5.840 soldats russes ont été tués. Selon lui, au moins 200 véhicules blindés, 860 autres véhicules militaires, des avions et 31 hélicoptères ont également été détruits depuis le début de la guerre. L'Ukraine accuse par ailleurs la Russie de graves crimes de guerre. "Les attaques d'avions et de roquettes par la Russie et le Bélarus contre des bâtiments civils et des écoles, le bombardement de maternités, ce sont des actes lâches commis par des personnes sans honneur", a ajouté le ministère. "Ce ne sont pas des militaires mais des terroristes, des représentants d'un Etat terroriste." Moscou a vigoureusement démenti l'attaque de civils et de zones résidentielles. (Belga)