Guerre en Ukraine: les réfugiés continuent d'arriver en Roumanie "dans des conditions particulièrement difficiles"

Depuis jeudi, près d'un million de personnes ont été déplacées en Ukraine et près de 800.000 sont parties vers l'étranger, notamment vers la Roumanie. Les réfugiés continuent d’affluer alors que la neige est tombée dans la région. Le voyage est donc particulièrement difficile pour rejoindre la Roumanie, comme nous l’explique notre envoyé spécial, en direct de Siret, à la frontière avec l’Ukraine.

Il fait à peu près 2 degrés actuellement à Siret, en Roumanie. La neige tombe en continu… Les conditions sont particulièrement difficiles pour les réfugiés qui arrivent au compte-goutte par le poste-frontière. Ils sont restés de très nombreuses heures dans le froid de l'autre côté de la frontière. Lorsqu'ils arrivent à Siret, c'est donc assez compliqué pour eux. Ils se réchauffent avec de la soupe, des boissons chaudes… Il y a de nombreuses femmes et enfants. Tout cela se fait avec un mouvement de solidarité particulièrement important, souligne notre envoyé spécial en Roumanie.

Un peu plus loin, toute une organisation est mise en place pour permettre à ces familles de trouver très rapidement une solution, notamment pour avoir un peu plus chaud. Il y a de nombreuses tentes, dans lesquelles les familles peuvent s’installer et se réchauffer. Il y a aussi des lieux où les personnes peuvent préciser si elles souhaitent repartir, vers la Pologne par exemple, vers la capitale Bucarest ou si elles veulent aller du côté de la Hongrie. Ce sont des solutions pour essayer de retrouver leur famille… Il faut aussi savoir qu’à quelques centaines de mètres de là, des voitures avec des proches les attendent. Des retrouvailles se font donc un peu plus loin.

Comme nous l’explique notre envoyé spécial, tout est organisé pour permettre aux réfugiés de rester le moins longtemps possible dans le froid car la situation est particulièrement difficile.