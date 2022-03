Guerre en Ukraine, l'Europe est-elle à la hauteur? Voici ce qu'en pensent les Belges

Le conflit fait rage en Ukraine et l'opinion publique internationale s'inquiète de cette guerre aux portes de l'Europe. Qu'en pensent les Belges? "C'est la consternation, c'est une chose impensable qui arrive", explique une habitante de Wavre.



"C'est la peur et la tristesse de plonger ses enfants dans un monde qui ne parle que de malheur", répond une mère de famille. "Tout ce qu'il (NDLR: Poutine) fait n'est pas normal", lance un homme interrogé dans les rues de Wavre.



La Belgique, la France, l'Allemagne et de nombreux pays de l'Union européenne se coordonnent afin d'envoyer des armes aux Ukrainiens. Il s'agit d'un choix inédit de la part de ces états vis-à-vis d'un conflit extérieur.



"Je comprends les décisions qui sont prises, car c'est aux portes de l'Europe", confie une femme interrogée à Wavre.



"J'ai l'impression que l'Europe devrait faire beaucoup plus pour pouvoir supprimer cela", estime un passant.



"Je suis un peu effarée de ça, car c'est surenchérir dans la violence", lance une femme.



Les Ukrainiens fuient massivement leur pays, majoritairement vers la Pologne ou la Roumanie. Êtes-vous prêt à accueillir les réfugiés ukrainiens ?



"Je ne suis pas contre du tout. On se met à leur place et c'est vraiment horrible de devoir vivre ce genre de choses", pense une femme.



"Je pense qu'on devrait accueillir tous les réfugiés alors", ajoute une passante.



"L'aide doit venir de tous les pays d'Europe. Il faut se serrer les coudes", estime un couple interrogé.



Près de 370.000 personnes en fuite auraient déjà trouvé refuge en Europe. Au même moment, en Ukraine, un million de civils ont déjà été déplacés à l'intérieur même du pays en raison des combats.

