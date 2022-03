Les Restos du cœur ont doublé leur activité l'an dernier: "Il y a des nouvelles demandes tous les jours"

Début février, aux Restos du cœur de Liège, quelques bénéficiaires attendent déjà leur distribution dans la cour. Perte d'emploi liée au Covid-19, montant du chômage en baisse, charges qui augmentent ou même frais médicaux importants, tous sont venus chercher ici ce que leurs revenus mensuels ne leur permettent pas de s'acheter. "J’ai subi des violences conjugales, je dois payer tous mes frais pour arriver à mon procès", indique Laurence. Je n’arrive pas à payer mes aliments..." Non loin de là, Eddy énumère: "Le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité, une fois qu’on a tout payé y a plus rien". Mais cela ne l'empêche pas de garder le sourire. "Comme dirait Coluche ‘On est riches le 1er et le 2 on est pauvres'".





En 2021, ce sont en tout 1 350 000 repas qui ont été distribués dans les 18 Restos de Belgique. Ce nombre a doublé en deux ans. Les Restos de Laeken et de Charleroi sont ceux qui ont constaté les plus fortes augmentations. "II y a des nouvelles demandes tous les jours, ce qui fait 30 à 40 demandes par mois", indique Samuel Beckers directeur RS de Liège. "Il y a aussi des personnes qui viennent tous les jours depuis des années et qui ne sortent pas de ce système, elles en ont besoin."

Ces deux dernières années, des ASBL plus petites ont été contraintes d’arrêter leur distribution à cause du Covid. Les bénéficiaires se sont donc retournés vers les Restos du cœur, qui profitent d'un service de qualité. "C’est très bon et fait maison", souligne Laurence. "Il y a d’autres associations où ce n’est que de la distribution de produits, elles n’ont pas les moyens de cuisiner", indique le chef cuisinier Daniel Copée.

Les Restos du cœur appellent tous ces qui souhaitent les aider à faire des dons.