Jean-Pierre Pernaut est décédé

Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mercredi à l'AFP l'agent de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut.



"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste.

Atteint d'un cancer du poumon, l'ancien présentateur du JT de TF1 avait vaincu un cancer de la prostate quelques années auparavant.

L'état de santé de l'homme de 71 ans s'est dégradé récemment. L'époux de Nathalie Marquay aurait été "transféré dans le grand service de cardiologie d’un grand établissement pour y être opéré en urgence". "Cela fait deux jours qu'il est dans le coma", avait confié un proche de la famille, selon le magazine Ici Paris, ajoutant que "plusieurs organes seraient touchés".

Le 15 septembre 2020, le journaliste annonçait sa décision d'arrêter le 13H, qu'il animait depuis 1988. "Je n'ai pas de regrets, ça a été une aventure extraordinaire, et je laisse le 13H dans un état formidable", a assuré le présentateur lors d'un entretien à l'AFP. Après avoir présenté, selon ses propres calculs, quelque 7.000 JT, Jean-Pierre Pernaut avait préféré se retirer du journal de la mi-journée alors qu'il est au plus haut des audiences et de sa popularité.

Après son départ du Journal de 13 H, Le septuagénaire n'était pas parti à la retraite. Il restait actif sur "JPP TV", une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et il présentait sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée "Jean-Pierre et vous". Mais depuis le 17 décembre, le journaliste s'était éloigné de l'antenne pour se reposer.