Le président français Macron va s'exprimer à 20h sur la guerre en Ukraine

(Belga) Le président français Emmanuel Macron "s'exprimera dans une allocution à 20 heures, consacrée à la guerre en Ukraine", a annoncé la présidence mercredi.

Jeudi 24 février, au lancement de l'invasion russe, le chef de l'Etat "avait pris l'engagement de tenir informés les Français de l'évolution de la situation", ajoute la présidence, sans autre commentaire. M. Macron, dont le pays a pris en janvier la présidence tournante du conseil de l'Union européenne, a multiplié les rendez-vous diplomatiques et appels téléphoniques pour tenter de chercher une issue au conflit ukrainien. La France participe aux sanctions occidentales contre la Russie et a prévu de fournir des équipements de défense à l'Ukraine. Cette annonce survient à l'issue d'un Conseil de défense français consacré au conflit, réuni par le chef de l'Etat mercredi matin. Son allocution est très attendue alors que M. Macron n'a plus que jusqu'à vendredi pour officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. (Belga)