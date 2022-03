(Belga) Colruyt peut poursuivre la construction de sa ferme aquacole au large de Nieuport, a tranché le juge des référés de Furnes mercredi. La Ville de Nieuport avait saisi le Conseil d'État en octobre 2020 pour faire arrêter les travaux, alors que Colruyt avait déjà obtenu un permis d'environnement. Colruyt ayant entre temps commencé les travaux, Nieuport a alors entamé une procédure en référé fin janvier.

L'objectif de la ferme est, dans un premier temps, d'élever des moules. Par la suite, des algues marines et des huîtres pourraient également être élevées et cultivées. Dès octobre 2020, la Ville de Nieuport avait manifesté son opposition au projet, estimant que la zone occupée par le projet gênerait la circulation des bateaux de pêche et de plaisance. Elle avait alors saisi le Conseil d'État, tout comme des pêcheurs locaux et trois clubs de voile afin de contester, notamment, le permis d'environnement accordé par le ministère de la Mer du Nord. Colruyt ayant entrepris de premiers travaux à la fin du mois de janvier malgré la procédure en cours, la Ville a alors entamé une procédure en référé auprès du tribunal de Furnes. Ce dernier a finalement décidé que les travaux pouvaient se poursuivre. "Nous ne sommes absolument pas contre l'aquaculture, mais la localisation ne convient vraiment pas", a réagi le bourgmestre de Nieuport, Geert Vanden Broucke (CD&V). Ce dernier qualifie même l'emplacement du projet, situé à deux kilomètres en face du chenal du port, de "drame" pour la pêche et le tourisme dans sa ville. En attente de la décision du Conseil d'État, le bourgmestre se dit prêt à entamer des discussions avec Colruyt au sujet d'une autre localisation. La ferme aquacole se trouve à environ 4,5 kilomètres au large de Nieuport et devrait avoir une superficie de 4,54 kilomètres carrés. (Belga)